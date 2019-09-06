Премия "Импульс добра" состоится 17 октября в Москве

Москва, 6 сентября. Впервые в этом году оргкомитет Премии "Импульс добра" принимал заявки от стартап-проектов, реализуемых в сфере социального предпринимательства. Победитель среди стартапов будет назван 17 октября этого года на торжественной церемонии вручения Премии в Москве.

"Я считаю, что очень важно поддерживать социальных предпринимателей, которые только делают первые шаги на этом пути. Это дает им мотивацию двигаться вперед, стараясь принести максимум пользы другим людям. Поэтому мы решили наградить самую перспективную на наш взгляд инициативу", - прокомментировал учредитель Фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Как отметила директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева, ежегодно интерес к социальному предпринимательству только усиливается. Например, общий охват мероприятий, которые проходили в 2019 году в рамках Международного дня социального бизнеса (МДСБ), составил полмиллиона человек – это сопоставимо с общим охватом за шесть лет празднования МДСБ в России. Неудивительно, что и начинающие социальные предприниматели проявили повышенный интерес к Премии "Импульс добра". "Всего в оргкомитет поступило 86 заявок от стартапов, что составляет 27,99% от общего числа заявок. Думаю, что в связи с принятием закона о социальном предпринимательстве их будет еще больше в грядущем году", – отметила она.

Заявки поступили из 33 регионов, среди которых Архангельская, Ленинградская и Мурманская области, Республика Алтай, ХМАО – Юрга. Большая часть проектов направлена на работу с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья.

"Импульс добра" – ежегодная Премия, учрежденная Фондом региональных социальных программ "Наше будущее". Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, СМИ и образовательным учреждениям.

В этом году был установлен рекорд – в оргкомитет поступило 319 заявок, тогда как в прошлом году поступило 230 заявок. Самым активным регионом по числу поданных заявок стал ХМАО – Югра – из региона поступило 54 заявки. Также среди лидеров – Москва (43 заявки), Московская область (25 заявок), Нижегородская область (24 заявки) и Санкт-Петербург (19 заявок).

Всего в этом году семь номинаций: "За личный вклад в развитие социального предпринимательства", "За системный подход к социальному предпринимательству", "За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства", "За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства", "За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации", "За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства", "Лучший стартап в сфере социального предпринимательства".

Призовой фонд Премии составит не менее 2 530 000 рублей.

Возрастная категория 16+.

Партнеры Премии "Импульс добра":

Генеральный партнер Премии: Банк "Открытие".

Официальный партнер: АО "СУЭК".

Стратегический партнер: Агентство стратегических инициатив.

При поддержке: Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственная Дума РФ, Министерство экономического развития РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, "Опора России", общероссийская общественная организация "Деловая Россия", Общественная палата РФ, Ассоциация менеджеров, Российский Микрофинансовый Центр, Российское агентство развития информационного общества (РАРИО), Русская Православная Церковь.

Генеральный информационный партнер: ТАСС.

Информационные партнеры: Forbes, агентство экономической информации ПРАЙМ, еженедельный журнал "Профиль", Агентство социальной информации, Дни.ру, "Такие дела", журнал "Стратегия", "Филантроп", "Финам", "Банковское обозрение", "Бизнес-журнал", Business Excellence, "Добрые люди", "Частный корреспондент", Псковское агентство информации, "Радио 1", "Собеседник", NBJ, "Управление персоналом", "Миллионер.ру", "Успех как стиль жизни", "АК&М", "Деловая Москва", "Пробизнес", журнал "Босс", "Бизнес&Общество", "Время Инноваций", "Русский меценат", "Деловая элита России".

Образовательные партнеры: Северо-Кавказский федеральный университет, Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", Пермский университет, Высшая школа экономики, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Сибирский федеральный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российский государственный социальный университет, Высшая школа менеджмента (Санкт-Петербургский государственный университет).

О премии

Премия "Импульс добра", учрежденная Фондом "Наше будущее", ежегодно отмечает вклад в развитие социального предпринимательства. Лауреатами Премии становятся предприниматели, представители крупного бизнеса и некоммерческого сектора, учебные заведения, средства массовой информации, представители федеральной и региональной власти.

Лауреатов Премии "Импульс добра" определяет Общественный совет Фонда "Наше будущее", в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем Общественного совета является учредитель Фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Всего за восемь лет в оргкомитет Премии "Импульс добра" поступило 1843 заявки из 77 регионов России, а победителями за семь лет стали 79 лауреатов из 17 регионов России. Среди лауреатов – заслуженные артисты России Сергей Безруков и Константин Хабенский, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва Ольга Епифанова, социальные предприниматели Роман Аранин и Антон Кучумов, Первый канал и ТАСС.