Хайнань развивает ряд проектов для привлечения на остров талантливых людей

ХАЙКОУ /Китай/, 6 сентября. В Доме народных собраний 5 сентября прошло мероприятие, посвященное мерам провинции Хайнань по развитию и созданию "Проекта поддержки острова Хайнань в области развития инновационной системы и механизма привлечения талантов", предложенного Организационным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, семью министерствами и ведомствами, и ускорению развития проекта "Миллион талантов".

Проект "Миллион талантов" начал свое развитие в мае 2018 года, когда правительство Хайнаня приняло ряд мер по содействию реализации плана развития провинции, объявив о привлечении миллионов талантов на остров, а именно было создано пять проектов по привлечению талантливых людей и семь проектов по их обучению, в результате чего в 2018 году в провинции Хайнань должно было появиться около 30 000 новых талантливых людей.

Созданные реформы открытости острова, а также быстрые темпы создания Зоны свободной торговли Хайнаня (порта) позволили провинции Хайнань привлекать талантливых людей не только из самого Китая, но и со всего мира. На днях департамент общественной безопасности провинции Хайнань объявил об усовершенствовании политики по привлечению талантов из-за рубежа, направленной ​​на создание непринужденной, эффективной и удобной среды для въезда и длительного пребывания иностранцев в округе Цюнчжоу. Иностранцам, которые долгое время работают в Цюнчжоу, предоставляются более стабильные условия проживания с целью их поощрения в полной мере проявить свои таланты, также создан ряд привлекательных мер по ежегодному привлечению иностранных студентов всемирно известных учебных заведений. Кроме того, был объявлен курс политики, направленной на привлечение инвестиций со стороны граждан Китая, имеющих гражданство других государств, с целью вложения их средств в экономику острова.