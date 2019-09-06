"Норникель" запустит горнорудное предприятие "Медвежий ручей" к 2021 году

НОРИЛЬСК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Норникель" запустит горнорудное предприятие "Медвежий ручей" на севере Красноярского края через 1-1,5 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам старший вице-президент компании Сергей Батехин.

Ранее "Норникель" создал дочернее предприятие "Медвежий ручей". В него вошли рудник "Заполярный" (открытая и подземная добыча), хвостохранилище №1, хвостохранилище "Лебяжье" (хранилище отходов при добыче руды), Норильская обогатительная фабрика и необходимая инфраструктура. В 2017 году на него была переоформлена лицензия на право геологической разведки недр и добычи полезных ископаемых в северной части месторождения "Норильск-1".

По данным компании, этот проект позволит увеличить добычу руды до 8-9 млн т в год и после выхода на целевые показатели производить более 20 т металлов платиновой группы, что сопоставимо по объему с мировыми топ-5 производителями этих металлов.

"Норникель" рассчитывает, что создание отдельного предприятия позволит привлечь инвестиции в развитие площадки "Медвежьего ручья", в руде которого высокое содержание металлов платиновой группы.

По словам топ-менеджера компании, этот проект позволит создать дополнительно около 2 тыс. новых рабочих мест.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, меди и родия.