Москва, 9 сентября. Автор "Экономики впечатлений" Джозеф Пайн выступит на MTT Forum, который пройдет 7 октября в Москве. MTT Forum (16+) посвящен прикладным аспектам психологии и поведенческой экономики.

На форуме выступят три спикера: авторы деловых бестселлеров Джозеф Пайн и Марк Гоулстон, а также лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман.

Джозеф Пайн — изобретатель термина "экономика впечатлений" и автор популярной книги об этом феномене. В ней Пайн рассказывает, как компании создают на основе своих товаров и услуг яркий запоминающийся опыт, который обладает для клиентов самостоятельной ценностью. Переход к "экономике впечатлений" — это способ повысить стоимость предложения и конверсию клиентов.

На MTT Forum Джозеф Пайн расскажет о том, как освоить искусство режиссуры впечатлений. Эксперт разберет примеры из различных отраслей, включая сектор B2B.

В рамках события пройдет бизнес-завтрак, где Джозеф Пайн ответит на вопросы директоров по маркетингу крупных российских компаний.

На форуме также выступит психолог Марк Гоулстон. Он консультирует топ-менеджеров крупных корпораций в вопросах, касающихся общения с клиентами, сотрудниками и инвесторами. Среди клиентов Марка — компании Disney, FedEx, Goldman Sachs, Accenture и British Airways. На русском языке вышли его книги "Я слышу вас насквозь", "Ментальные ловушки на работе" и "Как разговаривать с м*даками".

Хедлайнером форума выступит лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. В России он известен как автор бестселлера "Думай медленно… решай быстро". На MTT Forum Канеман обсудит в открытом интервью с Джозефом Пайном способы свести к минимуму влияние ошибок интуиции на ответственные решения.

Организаторы мероприятия: ОАО "МТТ" (Межрегиональный ТранзитТелеком), компания BBI — стандарт деловых мероприятий.

Подробная информация и билеты по ссылке.