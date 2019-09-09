В крупнейшем экономическом вузе Урала прошла встреча с первым екатеринбургским космонавтом

ТАСС, 9 сентября. В крупнейшем экономическом вузе Урала - Уральском государственном экономическом университете - прошла встреча с первым екатеринбургским космонавтом, летчиком-испытателем Сергеем Прокопьевым. Мероприятие состоялось в рамках патриотического проекта "Герои среди нас", сообщают в пресс-службе вуза.

Студентов, желающих лично познакомиться и задать вопросы человеку, который полгода возглавлял экипаж Международной космической станции и дважды выходил в открытый космос, собралось несколько сотен.

Увлекательная история сопровождалась видеокадрами, снятыми космонавтами во время подготовки к полету и самой экспедиции длиной в 197 дней. "Встреча показала, что интерес к отечественной космонавтике у современной молодежи очень высок. Ребята долго не отпускали гостя и задавали ему самые разные вопросы. Их волновало, какие системы охлаждения продуктов питания существуют на космическом корабле, как решаются проблемы ликвидации космического мусора, а также перспективы развития всей космической отрасли России", - рассказали в пресс-службе УрГЭУ.

"Я считаю, что перспективы в стране огромные. Сегодня ведутся разговоры о том, чтобы покрыть всю планету сетью Wi-Fi, а ведь еще совсем недавно это казалось фантастикой. Но тогда проблема космического мусора станет для нас еще острее. Скорость развития технологий сегодня колоссальная, поэтому нам предстоит еще много работы и открытий", − приводят в вузе слова Прокопьева.

О космонавте

Сергей Прокопьев родился в Свердловске в 1975 году. Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов "Роскосмоса", 122-й космонавт СССР/России. Совершил космический полет на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-09" в июне-декабре 2018 года к Международной космической станции. Участник основных космических экспедиций МКС-56/57. Продолжительность полета составила 196 суток 17 часов 49 минут 20 секунд. Совершил два выхода в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе составила 15 часов 31 минуту.

До поступления в отряд космонавтов проходил воинскую службу в Орске, Рязани и Воздвиженке, подполковник запаса. В 2012 году получил квалификацию "космонавт-испытатель". В 2015 году утвержден в качестве дублера космонавта Айдына Аимбетова в экипаже корабля "Союз ТМА−18М". В 2017 году проходил подготовку в качестве командира экипажа ТПК "Союз МС-09".

Об УрГЭУ

Уральский государственный экономический университет – крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тыс. студентов. В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.