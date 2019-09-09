На заводе "Технокерамика" вступила в действие новая система очистки ливневых стоков

ТАСС, 9 сентября. Подведены первые итоги работы первой очереди новой системы сбора и очистки ливневых стоков на заводе "Технокерамика" в Шадринске Курганской области, сообщили в пресс-службе компании "ФОРЭС", партнером которой является завод в Зауралье.

"Два месяца на заводе "Технокерамика" действует первая очередь новой системы сбора и очистки ливневых стоков. Дождевая вода с северной стороны завода и с части цеха №1 по лоткам и желобам собирается в накопительные емкости. Пройдя очистку на специальной автоматической станции ЛИОС, она поступает в производство и затем снова возвращается в небо", - рассказали там, добавив, что такова технология производства пропантов (керамических расклинивателей нефтяных скважин – прим. ТАСС). "Мокрый помол сырья требует большого количества воды, которая затем выпаривается. Отсюда и постоянные облака пара над предприятием, которые особенно заметны в морозные дни", - отметили в компании "ФОРЭС".

В проектирование, закупку оборудования и строительство этой очереди, которое началось в конце 2018 года, вложено 27,6 млн рублей. Каждые сутки она может перерабатывать 1200 куб. м воды. На вторую очередь системы планируется затратить 40 млн рублей. Завершить ее возведение предполагается в 2020 году. После этого в заводской круговорот будет попадать вся дождевая вода, выпадающая на территории "Технокерамики".

"Затем, возможно, дело дойдет и до хозяйственно-бытовых стоков. Пока что они по соответствующему договору поступают в городскую канализацию. Однако уже на двух предприятиях компании "ФОРЭС" такие стоки, пройдя очистку, также поступают на производство. В результате Асбестовское и Сухоложское подразделения ООО "ФОРЭС" не сбрасывают в системы водоочистки своих городов ни литра воды.

Создание заводских систем водоочистки стало частью проекта "Фильтры для облаков", за который компания "ФОРЭС" в июле была отмечена общественной премией ECO BEST AWARD 2019, которая вручается за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения, отметили в пресс-службе.

О компании

Компания "ФОРЭС" - лидер производства пропантов в России, занимает 60% отечественного рынка этих изделий. Пропанты более 15 лет успешно применяются на месторождениях нефтегазодобывающих компаний России и Казахстана. В компании внедрена система менеджмента качества по версии международного стандарта ISO 9001. Каждое предприятие оснащено современными пылегазоуловительными установками, которые обеспечивают экологическую безопасность – выполнение природоохранных норм на границах санитарно-защитных зон и в рабочих помещениях. Контролировать уровень экологической безопасности позволяет производственный экомониторинг, который ведет экологическая служба компании.

В четырех производственных подразделениях – Асбестовском, Сухоложском, Курьинском, Каменск-Уральском – и на трех предприятиях-партнерах в Свердловской и Курганской областях работают около 4 тыс. сотрудников. В структуре компании три консигнационных склада - в Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, а также Научный центр в Екатеринбурге.