В Москве состоялся рок-фестиваль "НАШИ В ГОРОДЕ"

Москва, 9 сентября. В прошедший уикенд, 7-8 сентября, в Москве прошел один из крупнейших городских фестивалей России "НАШИ В ГОРОДЕ". В этом году он продлился два дня и был приурочен к 872-летию столицы. Поздравить Москву с днем рождения и исполнить хором любимые песни на проспект Сахарова в эти выходные пришли более 220 тыс. человек.

Известные артисты подарили городу 20 часов отличной музыки. Вместе с "Нейромонахом Феофаном" зрители устроили настоящие древнерусские драм-н-бэйс пляски, с Найком Борзовым, "оседлав звезды, неслись навстречу ветрам", со Zdob si Zdub вспомнили бессонные летние ночи, с СерьГой признались в любви к большому городу, с Пилотом просто играли рок. Всего за два дня на сцену фестиваля "НАШИ В ГОРОДЕ" вышло более двух десятков команд: "Альянс", "Мураками", "Ундервуд", "7Б", "Горшенев", "Секрет", Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", "Конец фильма", Валерий Сюткин, Trubetskoy, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина и Алексей Белов, "НАИВ", "СЛОТ", "Ария" и другие. В субботу многотысячный хор подпевал легенде отечественной рок-сцены - Вадиму Самойлову, исполнившему лучшие песни "Агаты Кристи". Завершающей точкой фестиваля стал насыщенный эмоциональный сет главного московского хулигана и рок-н-ролльщика Гарика Сукачева, отмечающего в этом году юбилей.

Шоу получилось действительно впечатляющим. Для этого в самом центре проспекта Сахарова установили сцену весом в 300 т с массивами звуковых порталов и тремя светодиодными экранами. Справа и слева от нее расположились по три дилейных башни, которые распределяли звук по всей длине проспекта и позволяли зрителям даже вдали от сцены наблюдать за артистами и подпевать. Во время сэтов вверх взмывали залпы огня, холодного дыма и фонтаны брызг.

Гости фестиваля смогли поучаствовать в обширной развлекательной программе. На площадке, протянувшейся от Каланчевской улицы до Садового кольца, бурными аплодисментами публика встречала заезды профессиональных спортсменов MadMan, устраивавших шоу на мотоциклах. Особенно зрителям запомнилось выступление основателя Freestyleshow и отечественного маунтинбайк-райдера Павла Алехина. Специальным гостем зоны "Мотофристайла", продемонстрировавшим уникальные трюки, стал мастер спорта с мировым именем, родоначальник FMX и Чемпион России по фристайл мотокроссу Алексей Колесников.

Очереди выстроились перед зоной "Кастом Конвенции", представившей более двух десятков уникальных авто- и мотоэкспонатов. В зоне Workout прошли тренировки и мастер-классы от профессиональных спортсменов, а в шатре "Фонда Валентина Серова" можно было попрактиковаться в создании 3D фигур и уникальных объемных открыток. Тем временем "Город Батутов КутиКатай" стал площадкой самых маленьких посетителей фестиваля "НАШИ В ГОРОДЕ".

Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева отметила: "Главное - это люди, которые сюда пришли. Многих мы видим на "НАШЕСТВИИ" и даже знаем некоторых в лицо. Они несут массу позитива, и это, наверное, самое ценное во всем. Мы очень постарались продлить лето и рады, что такое позитивное, красочное и насыщенное мероприятие удалось. Нам бы хотелось, чтобы фестиваль "НАШИ В ГОРОДЕ" проходил не только в Москве и Петербурге, а еще и в других крупных городах - Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и прочих. Такая задача стоит, и мы будем стараться ее реализовать".

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