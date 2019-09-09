Запущено мобильное приложение Московского финансового форума - 2019

Москва, 9 сентября. Для удобства участников и гостей Московского финансового форума запущено тематическое мобильное приложение "МФФ 2019".

В разделе "Программа" мобильного приложения размещено расписание деловых сессий и панельных дискуссий Мосфинфорума. Всю актуальную информацию о сессиях, партнерах и новостях форума можно найти в разделе "Новости".

В приложении также доступна карта площадки с расположением конференц-залов, переговорных комнат, зала для пресс-мероприятий и пресс-центра.

Для представителей СМИ создан специальный раздел, где журналисты могут ознакомиться с политикой упоминаний и работой пресс-центра 12 и 13 сентября.

Приложение "МФФ 2019" на русском и английском языках можно скачать на платформах App Store и Google Play.

Возрастная категория 18+.