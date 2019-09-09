Инвестиции в городской транспорт обсудят на форуме "Транспортная инфраструктура России"

Москва, 9 сентября. Транспортную инфраструктуру в городах обсудят в рамках экспертной сессии "Городской транспорт: частные инвесторы, умные технологии, перспективные направления" V Стратегического форума "Транспортная инфраструктура России" (18+).

По данным Национального Центра ГЧП на июль 2019 года, в России реализуется 64 проекта ГЧП в городском транспорте с объемом частных инвестиций 272 млрд рублей, еще около 16 проектов готовятся к реализации. Речь идет о создании ТПУ, трамвайных сетей и канатных дорог, закупке подвижного состава по контрактам жизненного цикла, применении инновационных технологий. Участники подискутируют о возможностях применения ГЧП-механизмов для развития этой сферы, преимуществах и недостатках партнерства бизнеса и власти, потребностях в межрегиональных проектах и вариантах их реализации, а также о роли инновационных технологий в жизни горожан. Партнером сессии выступает компания Dentons.

Отдельным вопросом сессии станет легкорельсовый транспорт, развитие которого может существенно улучшить ситуацию с городскими пробками. На текущий момент в России заключено только одно такое концессионное соглашение – создание трамвайных сетей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. При этом ряд регионов заявляли о возможности реализации проектов ЛРТ - это Подмосковье, Воронеж, Саратов. Насколько реальны планы по созданию скоростных трамваев, что нужно для активного развития ГЧП в этой сфере и какие эффекты получит город от этого, обсудят представители власти и отраслевые эксперты.

Кроме развития традиционных видов городского транспорта, субъекты стараются внедрять инновации, которые не только делают поездки более комфортными, но и зачастую решают проблемы с экологией и пробками – это переход на электробусы, создание канатных дорог, "умные остановки", телематические системы и др. Реализовывать такие проекты только за счет местных бюджетов практически невозможно, поэтому для регионов становится актуальным привлечение инвестора. Представители экспертного сообщества подискутируют о роли инновационных технологий в городском транспорте, как привлечь инвесторов и какой эффект получат города от таких инициатив.

К участию в сессии приглашены представители региональных органов власти и профильных ведомств, производители транспортных средств, банки, отраслевые консультанты.

1-2 октября 2019 года в Москве пройдет V Стратегический форум "Транспортная инфраструктура России", который входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса "РОСИНФРА". Организаторами выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс.

В этом году основной темой форума станет реализация региональных ГЧП-проектов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Речь пойдет как о масштабных инфраструктурных стройках, так и малых региональных объектах.

Программа мероприятия и регистрация доступны на сайте www.p3transport.ru.

Место проведения: Центр цифрового лидерства SAP, г. Москва, Космодамианская набережная, 52/7.

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 988 7713

Email: info@p3transport.ru