Александр Моор: эффективность Тюменского нефтегазового форума показывают конкретные цифры

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тюменский нефтегазовый форум, который в десятый раз пройдет с 17 по 19 сентября, за годы доказал свою эффективность, которую можно подтвердить конкретными цифрами, заявил на пресс-конференции в ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Для нас всегда было принципиально важным на этом форуме не количество заключенных контрактов, а эффект, который получала наша промышленность. Здесь цифры говорят сами за себя <…>: объем закупленной продукции у тюменских машиностроителей в 2018 году составил 90 млрд рублей, по первому полугодию 2019 года - уже 57 млрд рублей", - сказал он.

Губернатор считает важнейшим итогом нефтегазовых форумов, проходящих в Тюмени, адаптацию региональных машиностроителей к нуждам заказчиков, а также ключевые проекты, реализованные по итогам заключенных соглашений.

"В 2017 году на форуме было подписано соглашение с компанией "Энерготехсервис" о строительстве завода в индустриальном парке "Боровский", и вот на днях мы этот завод откроем. Полтора миллиарда рублей инвестировано в производство очень нужного оборудования для нефтегазовых компаний. В прошлом году на форуме подписали соглашение с компанией "Газпром нефть" о создании в Тюмени Центра исследования пластовых систем. Земельный участок приобретен, сейчас ведется проектирование. Это будет не просто крупный научный центр, это здание станет архитектурным украшением города", - добавил губернатор.

Тюменский нефтегазовый форум - главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более двух тысяч экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка.