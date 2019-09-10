В рамках выставки "Импортозамещение" обсудили российское производство в фокусе нацпроектов

Москва, 10 сентября. В Москве проходит первый день V международной выставки "Импортозамещение", организованной Министерством промышленности и торговли согласно распоряжению правительства РФ. Денис Кравченко, депутат Государственной Думы и координатор федерального партийного проекта "Локомотивы роста", в рамках деловой программы выступил модератором сессии: "Российское производство в фокусе национальных проектов".

На сессии представителям федеральной и региональной власти, деятелям бизнеса, руководителям общественных организаций и институтам развития было предложено обсудить и проанализировать эффективность национальных проектов в сфере импортозамещения и экспорта, инвестиционный потенциал и инфраструктурное обеспечение нацпроектов, а также стимулирование развития предпринимательства.

"В рамках федерального проекта партии Единая Россия "Локомотивы роста", который я возглавляю, мы исходим из того, что для решения задач по повышению конкурентоспособности нашей экономики необходимо перейти от политики импортозамещения к стратегии импортонезависимости. Это не предполагает какой-либо изоляции или самоограничений, наоборот, импортонезависимость должна послужить системным механизмом промышленной политики, который позволит в кратчайшие сроки обеспечить выпуск глобальной конкурентоспособной продукции. Речь идет не только об импортозамещении, а об импортоопережении высокотехнологичной зарубежной продукции - на увеличение доли экспорта отечественной высокотехнологичной продукции и услуг. Национальные проекты являются эффективным инструментом по возможности перехода к такой стратегии импортоневизисимости" - заявил Кравченко.

Депутат подчеркнул, что для более эффективной работы законодательной и исполнительной власти на деловой площадке форума важно прямо и честно проговорить те проблемы, с которыми сталкиваются регионы и предприниматели в ходе реализации задач и которые препятствуют реализации нацпроектов.

По итогу сессии, заявил Кравченко, вопросы законодательных несовершенств и правовые пробелы будут направлены на рассмотрение профильных комитетов в Госдуму.

"Мы постараемся максимально оперативно отработать выявленные законодательные несовершенства и представить решения, уменьшая привычную бюрократическую цепочку", - в заключение обозначил депутат.

В дискуссии также приняли участие Андрей Павлов, президент и совладелец ZENDEN Group, Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch, Николай Любимов, губернатор Рязанской области, Сергей Вологодский, заместитель директора Фонда развития промышленности.

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