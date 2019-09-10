Стартовал второй тур конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

Санкт-Петербург, 10 сентября. В Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича продолжает свою работу XII Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, посвященный 80-летию со дня рождения певицы. В первом туре приняло участие 165 вокалистов из 18 стран мира. К участию во втором туре, который пройдет 10 и 11 сентября, жюри отобрало 40 певцов из 11 государств – России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Грузии, Монголии, Китая, Сербии, Польши, Болгарии и Канады.

"На конкурсе много хороших оперных голосов, – отмечает Лариса Гергиева, член жюри и председатель попечительского совета конкурса. – Меня радует обилие меццо-сопрано, особенно приятно слышать их на конкурсе Елены Образцовой. Есть интересные тенора, среди них много молодых ребят до 25 лет. Настоящая борьба разворачивается между баритонами. Радует разнообразие репертуара, певцы в этом году смелее обращаются к малоизвестным произведениям, например, редко исполняемым барочным ариям". В международное жюри входят также народная артистка России, солистка Мариинского театра Ольга Бородина, народная артистка СССР Маквала Касрашвили (Россия), народная артистка Венгрии Эва Мартон (Венгрия), оперная певица, сопрано Надя Михаэль (Германия), продюсер, музыковед Ричард Родзинский (США). Во втором туре к ним присоединятся руководитель Арт-агентства "Ariosi Management" Алессандро Ариози (Италия), артистический директор оперного театра Лиона Роберт Кёрнер (Германия), руководитель арт-агенства "Melos opera" Маркус Ласка (Италия).

Во втором туре конкурсанты соревнуются в лучшем исполнении камерных вокальных сочинений русских и зарубежных авторов и оперных арий итальянских композиторов. В финальном туре, который пройдет 13 сентября в Большом зале филармонии, конкурсанты исполнят по две оперные арии в сопровождении оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова. Завершит конкурс церемония награждения победителей и торжественное закрытие. Прямая трансляция всех прослушиваний ведется на сайте Фонда, Культурного центра и в социальных сетях.

В фойе Большого и Малого залов филармонии в дни конкурса развернуты выставки фотографий Елены Образцовой – "Моя Образцовая жизнь" и "Мои любимые роли". Также в рамках конкурса при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области проходит Международная творческая школа Культурного центра Елены Образцовой "Искусство концертмейстерского мастерства". Свои занятия ведут ведущие концертмейстеры России и Казахстана Алсу Барышникова, Марина Алтухова, Марина Мишук, Ирина Соболева, Антонина Кадобнова, а также заслуженная артистка России Галина Сидоренко, доцент РГПУ имени А.И.Герцена Дарья Митрофанова, ведущие специалисты Санкт-Петербургского ЛОР НИИ Юлия Степанова и Маргарита Мохотаева.

Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" при поддержке Фонда Президентских грантов и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Информационное агентство ТАСС – генеральный информационный партнер конкурса.

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