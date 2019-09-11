Театр балета имени Леонида Якобсона выступит в Германии

Москва, 11 сентября. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона 13 и 14 сентября представит на сцене Государственного театра Дармштадта балет "Дон Кихот" на музыку Людвига Минкуса. Гастроли входят в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Немецкая публика увидит балет в постановке танцовщика с мировым именем – датчанина Йохана Кобборга, снискавшего репутацию талантливого хореографа на крупнейших сценах мира. Спектакль "Дон Кихот" в Театре балета имени Леонида Якобсона, посвященный 200-летию балетмейстера Мариуса Петипа, стал одной из самых громких премьер российского театрального сезона 2017-2018 года, получил высокую оценку петербургских зрителей.

Дармштадт увидит динамичное действо, пронизанное жарким испанским солнцем, под которым кипят нешуточные страсти. Стремительно развивающийся сюжет и дерзкий характер героев будут сочетаться с выразительной хореографией и грандиозным оформлением, созданным знаменитым французским сценографом Жеромом Капланом.

Влюбленный в русский балет, хорошо известный зрителям Большого и Мариинского театров как исполнитель и хореограф, Йохан Кобборг продемонстрировал в постановке свежий подход к вечной классике. К репутации мастера мужского танца добавилась слава тонкого интерпретатора культового творения "русского француза" Мариуса Петипа.

Главные партии в спектакле исполнят: заслуженная артистка России Алла Бочарова, ведущая солистка театра София Матюшенская, лауреат молодежной премии Андрей Сорокин. Ведущие солисты: Елена Чернова, Светлана Свинко, лауреат премии "Золотой софит" Андрей Гудыма и Денис Климук.

Постановка Кобборга по достоинству оценена профессионалами театра. Экспертный совет Национальной театральной премии "Золотая Маска" отметил балет "Дон Кихот" сразу в семи номинациях. Премьера спектакля состоялась в декабре 2017 года на двух сценах Санкт-Петербурга, а в Москве его представили в марте 2019 года в рамках фестиваля "Золотая Маска".

В Дармштадте балет покажут с двумя антрактами общей продолжительностью 2 часа 30 минут.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона – художественный коллектив с 50-летней историей, названный в честь своего основателя – выдающегося русского хореографа XX века Леонида Вениаминовича Якобсона (1904-1975).

Репертуар объединяет всемирно известные классические балеты, шедевры Леонида Якобсона, современную российскую хореографию. Классика занимает особое место в афише: балеты "Щелкунчик" в хореографии В. Вайнонена, "Жизель" в хореографии Ж. Коралли, Ж. Перро и М. Петипа, "Лебединое озеро" в хореографии М. Петипа и Л. Иванова, "Спящая красавица" в хореографии Ж.-Г. Бара и "Дон Кихот" Й. Кобборга пользуются неизменным успехом у публики.

Театр поддерживает идеи современных молодых хореографов, развивающих новаторские традиции Якобсона, награжден Высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой софит", Российской национальной театральной премией "Золотая Маска", европейской балетной Премией Тальони.

Труппа выступает на лучших площадках Санкт-Петербурга, участвует в международных фестивалях, активно гастролирует в России и за рубежом.

Возрастная категория 12+.

Место проведения: Государственный театр Дармштадта, Georg-Büchner-Platz 1, 64283 Darmstadt.

Программа:

13 сентября, 19:30 – балет "Дон Кихот".

14 сентября, 19:30 – балет "Дон Кихот".

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org