Будущее российской экономики обсудят участники Московского финансового форума

Москва, 11 сентября. Итоги первого дня Московского финансового форума подведут на пленарной сессии "Российская экономика: возможности для опережающего развития". Мосфинфорум пройдет 12-13 сентября в ЦВЗ "Манеж".

Пленарная сессия пройдет в зале Пленарного заседания с 15:30 до 17:00. Прямая трансляция для представителей СМИ будет доступна в пресс-центре и на официальном сайте Московского финансового форума.

Участники обсудят, есть ли у России возможности для качественного рывка и какие они. И способны ли мы на "российское экономическое чудо"?

Модератором пленарной сессии выступит заместитель директора ВГТРК "Телеканал Россия" Сергей Брилев. Выступающие: первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, президент – председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин, председатель Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Генеральный спонсор Московского финансового форума — Группа "ВТБ". Главные спонсоры — ОАО "Алроса", ПАО "Сбербанк" и АО "Газпромбанк". Официальные спонсоры — "Рособоронэкспорт" и АО "РТ-Финанс". Форум проходит при поддержке госкорпорации "Ростех".

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Пресс-служба МФФ’2019

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