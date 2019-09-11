Уральские газовики открывают очередной сезон отгрузок СПГ в Республику Казахстан

ТАСС, 11 сентября. Открыт очередной сезон отгрузок сжиженного природного газа (СПГ) в Республику Казахстан с комплекса по производству СПГ на газораспределительной станции №4 города Екатеринбург (Комплекс). В течение лета уральские газовики проводили плановые работы по техническому обслуживанию уникального оборудования Комплекса, готовя его к работе в осенне-зимний период, сообщают в среду в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ).

Поставки СПГ в Казахстан осуществляются в рамках контракта, подписанного в декабре 2016 года между ООО "Газпром экспорт" и ТОО "Global Gas Regazification", входящим в группу компаний Global Gas Group (РК). Первая отгрузка состоялась в январе 2017 года. Уральский СПГ предназначен для беструбопроводной (альтернативной) газификации столицы Республики – города Нур-Султан.

Заправка первого 19-тонного метановоза состоялась во вторник. Таким образом, ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" приступил к выполнению сезонной программы по отгрузке сжиженного метана в Казахстан. Как пояснили в отделе главного механика Администрации Общества, в летние месяцы поставка СПГ с Комплекса на газораспределительной станции №4 города Екатеринбург в соседнее государство не осуществлялась.

"Две основные причины. Во-первых, наш газ предназначен, главным образом, для отопления объектов социальной инфраструктуры города Нур-Султан. Летом ведется незначительный отбор СПГ лишь на нужды горячего водоснабжения, и для этого были задействованы мощности Комплекса, расположенного на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции г. Первоуральск (Свердловская область). Во-вторых, наш Комплекс проходил планово-профилактическое обслуживание. В преддверии приближающегося отопительного сезона эти работы завершены, комплекс вновь запущен, и мы возобновляем работу по контракту с ежемесячно нарастающими объемами отгрузки. К примеру, в сентябре мы планируем отгрузить около 270 т СПГ, далее объемы будут расти", – приводят в службе слова начальника отдела главного механика Администрации ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Сергея Баусова.

В ГТЕ напомнили, что за первые два года работы по экспортному контракту, в 2017 и 2018 годах, ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" отгрузило в Республику Казахстан около 15 тыс. т СПГ. При этом объем поставки сжиженного метана в 2018 году составил 9,8 тыс. т СПГ.

За 2018 год на комплексах по производству малотоннажного СПГ на территории ответственности ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" произведено более 9 тыс. т сжиженного природного газа. Его производство осуществляется на двух стационарных комплексах: на ГРС-4 (газораспределительная станция) Екатеринбурга и АГНКС Первоуральска, а также на мобильном комплексе в городе Невьянск. Общая проектная мощность комплексов – 19,9 тыс. т СПГ в год.

Основным потребителем уральского СПГ является ООО "Глобал Газ Групп" (Республика Казахстан), реализующее проект газификации города Нур-Султан (ранее Астана – прим. ТАСС) и северных регионов Казахстана. Увеличение объема потребления к уровню 2017 года составило 5 тыс. т.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. По итогам 2018 года поступление газа в газотранспортную систему увеличилось на 1,8 млрд до 79,4 млрд куб. м, товаротранспортная работа выполнена на 100,3% в объеме 32,129 трлн куб. м.

Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.