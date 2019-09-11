Проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров выступит модератором деловой сессии на Мосфинфоруме

Москва, 11 сентября. Проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров выступит модератором деловой сессии "Создание условий для самореализации и раскрытия талантов как фактор социально-экономического развития", которая состоится 13 сентября на Московском финансовом форуме. Мосфинфорум пройдет 12-13 сентября в ЦВЗ "Манеж".

"Работа по поддержке и продвижению способных и целеустремленных людей в России сегодня ведется на всех уровнях и инициирована она президентом. Это целая система, в которой задействованы профильные организации, фонды, вузы и ассоциации, министерства и ведомства и наша платформа "Россия – страна возможностей". Однако первостепенное значение имеет желание самого человека – развиваться, двигаться вперед. Если не принять участие в проекте или конкурсе, не получится добиться ничего. Если все условия уже созданы, то ими нужно воспользоваться", — считает эксперт.

В числе участников сессии заявлены председатель экспертного совета конкурса "Лидеры России 2018-2019" Павел Безручко, руководитель Фонда "Талант и успех", представитель образовательного центра "Сириус", член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель министра финансов Российской Федерации Юрий Зубарев, директор по управлению талантами ПАО "Ростелеком" Георгий Георгиев и другие эксперты. В дискуссии примут участие руководители проектных офисов и HR-служб крупных компаний.

"Повышение в должности – далеко не единственный инструмент для признания заслуг талантливого сотрудника и удовлетворения его амбиций. В крупных компаниях обычно реализуются масштабные кросс-функциональные проекты. Назначение руководителем такого проекта позволит сотруднику почувствовать собственный рост даже без повышения в должности", — говорит Георгий Георгиев.

Ведущие эксперты страны в области отбора, подготовки и развития, руководители HR-подразделений российских и зарубежных компаний, кадровых служб госучреждений обсудят на Мосфинфоруме преимущества и недостатки действующих программ оценки и обучения специалистов, проблемы адаптации высокоэффективных амбициозных сотрудников к существующим в корпоративном и государственном секторах стандартам, а также вопросы работы российских институтов развития талантов.

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