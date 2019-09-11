Евразийский промышленный конгресс "ИНТЕГРАЦИЯ" пройдет 15 октября в Москве

Москва, 11 сентября. В Москве 15 октября в ГК "Президент-отель" Управления делами Президента Российской Федерации состоится Евразийский промышленный конгресс "ИНТЕГРАЦИЯ".

Евразийский промышленный конгресс "ИНТЕГРАЦИЯ" - новая международная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем и перспектив промышленного сотрудничества в ЕАЭС и вопросов движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС и на рынках третьих стран, а также выработки действенных инструментов с целью эффективной интеграции и развития взаимодействия предпринимателей на пространстве ЕАЭС и дружественных стран.

Ключевая задача конгресса - развитие деловых связей между предприятиями государств-членов Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), а также с партнерами из дружественных стран, что позволит совместно выработать действенные механизмы эффективной интеграции и совершить промышленный рывок.

Десять лет назад Россия, Белоруссия и Казахстан создали таможенный союз, приняв решение о демонтаже таможенных границ, чтобы восстановить единое экономическое пространство между государствами. Уже пять лет оно функционирует в рамках ЕАЭС.

По словам советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева, достигнутые успехи в росте объемов взаимной торговли, наращивании совместных инвестиций, повышении эффективности производства работающих на общий рынок предприятий свидетельствуют о правильности принятых главами государств решений по евразийской интеграции.

Страна-партнер Евразийского промышленного конгресса – Китай. Участие китайских партнеров в работе конгресса дает возможность обсудить совместные инвестиционные проекты.

В работе мероприятий Конгресса примут участие промышленные предприятия российских регионов, стран-участниц ЕАЭС и страны-партнера конгресса - Китая, представители законодательных и исполнительных органов власти, ученые и ведущие международные эксперты.

Одной из главных тем конгресса в 2019 году станет сопряжение ЕАЭС и инициативы "Один пояс – один путь".

На официальном открытии конгресса выступят представители Администрации Президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации и партнеров из дружественных стран, а также представители КНР и стран-участниц ЕАЭС.

Ключевыми спикерами станут:

- Глазьев Сергей Юрьевич, советник президента Российской Федерации, председатель Научного Совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, академик РАН;

- Саркисян Тигран Суренович, председатель Коллегии Евразийской Экономической комиссии;

- Барский Кирилл Михайлович, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации;

- Мантуров Денис Валентинович, министр промышленности и торговли Российской Федерации/Груздев Алексей Владимирович, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;

- Силуанов Антон Германович, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр финансов Российской Федерации;

- Бельянинов Андрей Юрьевич, председатель правления Евразийского банка развития;

- Сергеев Александр Михайлович, президент Российской академии наук;

- Жигарев Сергей Александрович, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству;

- Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза промышленников и предпринимателей;

- Катырин Сергей Николаевич, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

А также спикеры от стран ЕАЭС и страны-партнера конгресса Китая.

В рамках конгресса в формате "круглых столов" будут работать различные отраслевые секции:

- "Промышленность строительных материалов";

- "Энергетическая стратегия стран ЕАЭС и государств-партнеров";

- "Фармацевтика и медицинская техника. Новые рынки, технологии, международное сотрудничество";

- "Машиностроение в современных условиях";

- "Аграрно-промышленный комплекс: вызовы современности".

Организаторы Конгресса:

АНО "Научный центр Евразийской интеграции", Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, АНО по содействию экономической активности предпринимателей "Корпорация Альфа".

При участии:

Администрация Президента Российской Федерации, Министерство промышленного развития и торговли Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Евразийская экономическая Комиссия, Российская Академия наук, Евразийский банк развития, АО "Российский экспортный центр".

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