Территорию старейшей школы Южно-Сахалинска планируют реконструировать

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Масштабную работу по реконструкции территории школы №23 планируют провести в Южно-Сахалинске. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Сахалинской областной думы.

"Уже в скором времени школа обретет новый, более современный облик - на прилегающей к школе территории появятся уютный сквер и спортивные площадки", - говорится в распространенном сообщении. Сейчас проект реконструкции находится на стадии разработки технического задания. Даты начала и завершения работ не сообщаются.

В проекте предусмотрены большой школьный плац, две игровые спортивные площадки, воркаут-городок, школьный сквер, беседки, пешеходные дорожки, новое ограждение, освещение, озеленение - газоны, саженцы деревьев и кустарники. Кроме того, рассматривается вопрос о строительстве на территории школы второго корпуса, в котором разместились бы спортивный зал и дополнительные учебные помещения.

МБОУ СОШ №23 расположена в центре Южно-Сахалинска и является старейшей школой города. Учреждение ведет свою историю с 1962 года.