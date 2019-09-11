VIII Международный форум "Открытые инновации" пройдет в Сколково 21-23 октября

МОСКВА, 11 сентября. VIII Международный Форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет с 21 по 23 октября 2019 года. В Технопарке "Сколково" встретятся эксперты мирового уровня: представители науки, бизнес-сообщества, власти.

Тема форума в 2019 году — "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Программа построена вокруг трех пересекающихся элементов: цифровой человек, интеллектуальная экономика и технологии будущего. И именно человек как основа цифрового общества стоит в центре этой системы.

"Человек – основной заказчик и основной бенефициар технологического развития и цифровой трансформации. Цифровизация трансформирует подходы лидеров к управлению бизнесом, ускоряет все процессы, а внедрение цифровых платформ создает новые форматы сотрудничества. Мы рассмотрим, какие технологии окажут наибольшее влияние на экономику", — говорит Екатерина Иноземцева, генеральный директор "Сколково Форум".

Среди спикеров "Открытых инноваций": председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, председатель правления УК РОСНАНО Анатолий Чубайс, Vice President and Deputy General Counsel Microsoft Стив Кроун, Head of Design, Strategy & Innovation Philips Шон Карни и другие.

В программе Форума дискуссии на темы:

- Технооптимисты против техноскептиков;

- Профайл потребления и поведения поколения Z;

- Как быть законодателем инновационной моды;

- Цифровая платформа для Нации 5.0.

Также в экспозиции форума будут представлены высокотехнологичные решения, перспективные стартапы, новейшие разработки от специалистов, которые создают будущее сегодня.

Подробная информация и регистрация на сайте форума "Открытые инновации". Для представителей СМИ на площадке будет работать пресс-центр.

Возрастная категория 18+.

Официальные интернет-ресурсы форума:

Официальный website: https://openinnovations.ru/

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/forinnovations.ru

Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/innovationsopen

Официальный аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/openinnovations/

Официальный канал в VK: https://vk.com/forinnovations

Контакты для СМИ:

Тел.: 8 495 226 06 96

Email: press@forinnovations.ru

АНО "Сколково Форум" - дочернее общество Фонда "Сколково", специализирующееся на организации и проведении технологических мероприятий. В портфолио "Сколково Форум" формирование программы, организация и проведение таких мероприятий, как Стартап Тур "Открытые инновации" - всероссийский проект по поиску перспективных технологических проектов, ежегодный форум "Открытые инновации", являющийся уникальной дискуссионной площадкой для участников инновационной экосистемы, Startup Village - самая масштабная стартап-конференция в России и странах СНГ для технологических предпринимателей.

Форум "Открытые инновации", проходящий ежегодно с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации, — крупнейшее в России и одно из самых масштабных в мире конгрессно-выставочных мероприятий, демонстрирующее основные тенденции и ключевые достижения в инновационных сферах экономики.

В 2018 году в рамках форума было проведено более 200 деловых сессий, на которых выступили эксперты из более чем 90 стран мира, общее количество посетителей составило более 20 000 человек, включая представителей науки и образования, инвесторов, технологических предпринимателей, представителей инновационной инфраструктуры и корпораций, а также широкий круг представителей государственной власти и журналистов.