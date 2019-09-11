Журналистам покажут реконструированный Музей-усадьбу "Архангельское"

Москва, 11 сентября. В Государственном Музее-усадьбе "Архангельское" 13 сентября в 14:00 состоится закрытый пресс-показ к 100-летию музея.

Представители СМИ получат эксклюзивную возможность первыми увидеть открывающийся после реставрации "Театр Гонзаги" - единственный из сохранившихся деревянных театров XIX века в Европе.

Для журналистов впервые откроется пространство реконструированного Западного Флигеля Дворца, где 14 сентября открывается выставка "Искусство в движении. Каретная галерея князей Юсуповых", на которой будет представлена редчайшая коллекция сохранившихся карет, единственное уцелевшее в России собрание экипажей, принадлежавших дворянской семье.

Одновременно журналисты ознакомятся с подготовкой Фестиваля итальянской культуры "Тьеполо-fest III", который будет доступен для массового посещения 14 и 15 сентября.

Представители СМИ получат возможность пообщаться с дирекцией Государственного музея-усадьбы "Архангельское", реставраторами, ландшафтными дизайнерами, а также ведущими экспертами в области музейного дела (13 и 14 сентября на территории Музея-усадьбы пройдет научно-практическая конференция "Усадьба Архангельское: от частного "Музеума" к музею XXI века").

В субботу и воскресенье (14-15 сентября) Музей-усадьбу "Архангельское" посетят председатель Попечительского совета - вице-премьер правительства России Дмитрий Козак, министр Культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также члены Попечительского совета, в числе которых – президент, председатель совета директоров ПАО "Сбербанк" Герман Греф, председатель совета директоров АО "Группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, генеральный директор "Группы ЛСР" Андрей Молчанов.

Возрастная категория 18+.

Место проведения: Музей-усадьба "Архангельское", пос. Архангельское, городской округ Красногорск, Московская область.

Время и место сбора СМИ: 13:00 у "Святых ворот" (Координаты Яндекс-карты 55.784575, 37.290784 55°47′4″N, 37°17′27″E).

Контакты для представителей прессы: +7 (916) 961-83-62 Владимир

+7 (498) 568-95-80, доб. 105 press@arhangelskoe.su

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