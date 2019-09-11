Впервые в Бишкеке пройдут "Большие гастроли" театра драмы имени Федора Волкова

Москва, 11 сентября. В Бишкеке с 12 по 15 сентября в рамках общероссийской программы "Большие гастроли" на сцене Государственного национального русского театра драмы им. Чингиза Айтматова впервые выступит Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова.

"Приезд труппы Российского Государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова или, как его называют чаще, "Первого русского театра", конечно, является знаменательным событием в культурной жизни страны. ГНРТД им. Ч. Айтматова впервые принимает участие в подобной масштабной программе, и для театра это очень волнительно", - сказал директор театра им. Ч. Айтматова Евгений Кузнецов.

В афише Театра им. Федора Волкова в Бишкеке – спектакли для взрослых и детей по лучшим произведениям русских классиков и современных российских авторов.

Откроются гастроли 12 сентября. В этот день зрители увидят спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Земля Эльзы" (16+), поставленный Александром Созоновым. История о том, как в почтенном возрасте, можно сказать на исходе жизни, главные герои – Василий и Эльза – впервые полюбили. Спектакль прежде всего о любви и о женском счастье. О том, как важно обрести в своей жизни любовь в самом высшем ее проявлении.

13 сентября – "Две смешные истории о любви" (12+) Антона Чехова в постановке актера Театра им. Федора Волкова, народного артиста России Валерия Кириллова. В основе спектакля два чеховских водевиля, прекрасно знакомых зрителям, - "Медведь" и "Предложение". В исполнении актеров волковской труппы эти сюжеты уморительно смешны, невероятно точны, узнаваемы и обаятельны.

Юных зрителей Бишкека Волковский театр приглашает 14 сентября посмотреть сказку "Иван Царевич" (6+) Юлия Кима, режиссер – заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли. Многие помнят фильм-сказку "После дождичка в четверг" с веселыми песнями, созданными бардом Юлием Кимом, автором текстов песен для кинофильмов "Обыкновенное чудо" и "Красная Шапочка", "Двенадцать стульев" и "Человек с бульвара капуцинов". Волковцы превратили сказку Юлия Кима в красочное шоу с массовыми танцами и спецэффектами, летающими коврами и рушащимися дворцами, но главное в "Иване Царевиче" – юмор.

Закроются гастроли 15 сентября спектаклем "Лес" (12+) Александра Островского в постановке заслуженного деятеля искусств России Александра Кузина. В этой постановке есть роли, позволяющие задействовать ярких характерных актеров волковской труппы, есть любовные драматические и комические интриги, есть среди персонажей и свой брат-артист: трагик Несчастливцев и комик Счастливцев.

Для ГНРТД им. Ч. Айтматова сотрудничество с "Большими гастролями" продолжится уже в ноябре. Театр отправится с ответным визитом в Российскую Федерацию, где сыграет спектакли для зрителей Челябинска, Кургана и Магнитогорска.