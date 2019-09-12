"Уральские локомотивы" выпустили дополнительные вагоны для Санкт-Петербурга

ТАСС, 12 сентября. Четыре новых вагона для электропоездов ЭС2Г "Ласточка" исполнения "Стандарт" отправились в Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию (СЗППК). Ими доукомплектуют электропоезда №№ 237 и 238 производства завода "Уральские локомотивы", которые уже курсируют по маршруту Санкт-Петербург – Тосно. Таким образом, пятивагонные электропоезда станут семивагонными, сообщают в пресс-службе уральского предприятия.

Ранее все четыре вагона прошли приемку Центра технического аудита (ЦТА) РЖД и были переданы заказчику. Доукомплектование поездов и пуско-наладку в депо Металлострой будут производить специалисты "Уральских локомотивов". Еще четыре вагона, которыми доукомплектуют "Ласточки" №№ 239 и 240, эксплуатируемые на том же маршруте СЗППК, отправятся с завода в ближайшее время.

"Запрос на дополнительные вагоны был сформирован заказчиком в связи с тем, что с появлением на данном маршруте комфортных скоростных электропоездов нового поколения существенно вырос пассажиропоток", - сообщили в "Уральских локомотивах".

Со ссылкой на информацию Российского союза туриндустрии на предприятии отметили, что летом 2019 года на 20% вырос поток туристов и на других маршрутах эксплуатации "Ласточек": из Москвы в города, расположенные в нескольких часах езды, – Иваново, Тверь, Смоленск.

Как отметил ранее председатель комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга Александр Головин, открытие маршрута — важный шаг по развитию пригородного сообщения. На направлении "Санкт-Петербург - Тосно - Санкт-Петербург" "Ласточки" заменили устаревшие электрички ЭТ2М. Новый подвижной состав сократил время в пути для пассажиров до 46 минут.