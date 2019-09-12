Финальный тур конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой состоится 13 сентября

Санкт-Петербург, 12 сентября. В Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича к своей кульминации подходит XII Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Мероприятие проходит в рамках празднования 80-летия со дня рождения певицы. Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" при поддержке Фонда президентских грантов и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Третий тур пройдет 13 сентября в 17:00 в Большом зале филармонии. Вышедшие в финал 11 вокалистов из России, Казахстана, Узбекистана и Молдавии исполнят оперные арии в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила Голикова. Завершат конкурс церемония награждения победителей и торжественное закрытие. Прямая трансляция всех прослушиваний ведется на сайтах Фонда, Культурного центра и в социальных сетях.

В международное жюри конкурса входят народная артистка России, солистка Мариинского театра Ольга Бородина (Россия), народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Елены Образцовой Лариса Гергиева (Россия), народная артистка СССР Маквала Касрашвили (Россия), народная артистка Венгрии Эва Мартон (Венгрия), оперная певица, сопрано Надя Михаэль (Германия), продюсер, музыковед Ричард Родзинский (США), руководитель арт-агентства Ariosi Management Алессандро Ариози (Италия), артистический директор оперного театра Лиона Роберт Кернер (Германия), руководитель арт-агенства Melos opera Маркус Ласка (Италия).

Призовой фонд конкурса составляет более 2 млн рублей: Гран-при – 700 тыс. рублей, Первая премия – 500 тыс. рублей, Вторая – 350 тыс. рублей, Третья – 250 тыс. рублей. Участники третьего тура, не ставшие лауреатами, будут награждены дипломами конкурса и денежными премиями. Исполнители будут удостоены специальных премий и призов, в числе которых – специальные премии "За лучшее исполнение произведения из репертуара Елены Образцовой", премии Фонда Елены Образцовой и Культурного центра Елены Образцовой, "Лучший концертмейстер конкурса" и "Приз зрительских симпатий". Денежные премии учреждены и партнерами конкурса – компанией "Буарон" (премия "Чистый голос"), Международным фондом из Монголии "Серж Меценат" ("Лучшему баритону конкурса" и "За лучшее исполнение русской музыки зарубежным певцом"). Несколько специальных призов дадут возможность молодым певцам выступить на лучших сценах России: в спектаклях Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Московского государственного академического Детского музыкального театра им. Н.И. Сац, Московского театра "Геликон-опера" под руководством Д. Бертмана, Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова. Специальный приз учрежден Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского – его обладатель даст сольный концерт в Малом зале консерватории. Благодаря специальному призу, учрежденному Фондом Елены Образцовой, один из победителей конкурса получит почетное право выступить на прославленной Исторической сцене Большого театра России в Гала-концерте "Оперный бал Елены Образцовой".

В фойе Большого зала филармонии публика сможет познакомиться с выставкой фотографий Елены Образцовой "Мои любимые роли".

Информационное агентство России ТАСС – генеральный информационный партнер конкурса.

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