Губернатор ЯНАО начал заседание правительства с темы здравоохранения в регионе

ТАСС, 12 сентября. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов начал заседание регионального правительства в среду, 11 сентября, с темы развития здравоохранения в регионе, сообщили в пресс-службе главы округа. Он обозначил этот приоритет в связи отзывами, которые получает через аккаунты в социальных сетях и при личном общении с ямальцами.

"Глава государства поручил существенно поднять качество медицины. Для Ямала - это одна из главных задач. Часто получаю негативные отзывы об очередях, о возможностях системы. В рамках реализации национального проекта в нашем регионе мы заложили решения, которые должны многие проблемы снять", - цитируют его слова в пресс-службе.

Как добиваться роста

Как будут решать основные проблемы и добиваться роста качества, доступности и комфорта медицинской помощи в округе, рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. Он отметил, что задачу решали совместно с врачебным сообществом, как и поручал в ежегодном докладе губернатор.

"Мы собрали предложения со всех наших медицинских учреждений и получили 247 различных предложений по улучшению системы. Опросили и другую сторону – пациентов: 7 тыс. ямальцев приняли участие в опросе на ресурсе "Живем на Севере". Все поступившие с обеих сторон предложения мы обсудили на стратегической сессии, где и определили приоритеты развития отрасли", - рассказал Новиков.

Векторы эффективного здравоохранения

В пресс-службе рассказали о трех векторах, которые будут способствовать решению проблем.

Первый – это общение с пациентом. Чтобы реагировать на вопросы и проблемы ямальцев быстрее и качественнее, во всех 30 медицинских учреждениях предусмотрены прямые каналы связи: созданы внутрибольничные чаты в мессенджерах, на стендах и сайтах больниц размещены контакты мобильных телефонов руководителей. Работают также и горячие линии приема обращений пациентов. Медицинский персонал обучают бесконфликтному общению с посетителями и пациентами медучреждений. Все эти компетенции медицинских работников теперь лягут в основу рейтингов. Ежеквартально будет определяться тройка лидеров и тройка аутсайдеров. Таким образом профильный департамент рассчитывает повысить мотивацию персонала к постоянной коммуникации с пациентами.

Второй - доступность медицинской помощи и профилактики. До конца года в городах Тарко-Сале и Салехарде появятся два специализированных медицинских модуля для эвакуации пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями. Средства на их закупку и доставку в округ были выделены по решению главы региона и членов правительства. Для повышения выявляемости онкологических заболеваний на ранней стадии на базе Салехардской окружной клинической больницы запущен пилотный проект онкоскрининга отдельных групп взрослого населения. Проект стартовал в августе, 13 человек прошли 37 исследований. По результатам один пациент сейчас проходит лечение. Чтобы как можно больше ямальцев проходили профилактические осмотры и диспансеризацию, пересмотрены подходы к организации этой работы. Организованы приемы в вечерние часы и выходные дни, сокращено время прохождения диспансеризации до одного часа.

Третий - комфортная очередь. Для снижения количества жалоб пациентов на очереди в медицинских организациях в округе создан специальный проектный офис. Его специалисты объехали все поликлиники региона, провели их аудит и составили план, как в каждой поликлинике будет реализована новая модель оказания первичной помощи пациентам.

"Изначально в национальный проект у нас было включено 26 поликлинических подразделений, в которых мы планировали внедрить новую модель предоставления помощи. По поручению губернатора мы включили все 49 подразделений, в каждом из них проведем работу по сокращению очередей и повышению уровня комфорта ожидания медицинской помощи", - отметил Новиков.

Начиная со следующего года, изменятся и подходы к повышению квалификации ямальских врачей. Одним из главных стимулов профессионального роста, по мнению руководства профильного департамента, станет оценка пациентов, которой они смогут делиться через push-уведомления в мобильном приложении. Дополнительной мотивацией послужит и организация в регионе конкурса лучших управленцев в сфере медицины по принципу "Лидеров России".

Губернатор попросил главу департамента разработать и предложить методы оценки эффективности всех обозначенных на заседании мер, касающихся развития здравоохранения.