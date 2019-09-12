Москва, 12 сентября. На радиостанции ROCK FM 95,2 стартовал новый сезон. Легенды мировой рок-музыки, подробности из жизни культовых групп и вся история рока – в новых программах.

Для любителей кино – проект ROCK-N-MOVIE, где слушатели узнают все подробности о съемках и ролях рокеров. В программе "РОК МОЗГА" расскажут про райдеры рокеров, их требования к организаторам выступлений.

В программе "РАПСОДИЯ РАСПАДА" все желающие узнают из-за чего распадаются музыкальные коллективы. Ссоры, дурные привычки и деньги уничтожили не одну группу.

Многие рок-исполнители описывают свое творчество и повествуют о жизни в биографиях. Об этом программа "БИБЛИО-РОК" - цитаты из главных рок-бестселлеров прямо с книжных полок в эфир ROCK FM.

Подробная информация - на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.

Возрастная категория 18+.

Радиостанция ROCK FM 95,2 уже много лет круглосуточно вещает в fm-диапазоне. Лучшие хиты 70-80-х годов, песни мировых легенд рок-музыки Queen, AC/DC, DeepPurple, U2, The Rolling Stones и лучшие современные треки в стиле "рок" формируют музыкальный облик радиостанции.

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