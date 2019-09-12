В рамках фестиваля "Короткие встречи" в Германии покажут две программы советского кино

Москва, 12 сентября. В Мюнхенском музее кино с 13 сентября по 17 декабря пройдет фестиваль российского кино "Короткие встречи". Зрителям будут представлены две уникальные программы советского кино. Показы состоятся под эгидой международного культурного проекта "Русские сезоны".

Фестиваль "Короткие встречи" откроется циклом "Советский экспрессионизм". В рамках программы будут показаны десять фильмов, сделанных под влиянием или в диалоге с одним из важнейших направлений кинематографа — немецким экспрессионизмом.

"Мы постарались представить фильмы всех эпох, направлений и даже жанров (существовали, например, и экспрессионистские комедии), причем работы канонические соседствуют с вещами маргинальными. Надеемся, что это поможет создать максимально объемную картину", — рассказывает куратор программы, историк кино Петр Багров.

На открытии фестиваля 13 сентября в Мюнхене будет показан фильм "Каин и Артем" (1929) Павла Петрова-Бытова по одноименному рассказу Максима Горького. Картину представит киновед Олег Ковалов, автор многочисленных статей и книг по теории и истории кино. Живое музыкальное сопровождение создаст один из лучших российских таперов Филипп Чельцов, обладатель диплома Госфильмофонда "За возрождение искусства тапера в России".

В программу "Советский экспрессионизм" вошли следующие картины: "Обломок империи" Фридриха Эрмлера — один из последних шедевров немого кино, "Государственный чиновник" Ивана Пырьева, "Рваные башмаки" Маргариты Барской, "Граница" Михаила Дубсона. Любители кино увидят новеллу "Пауки" Ильи Трауберга из "Боевого киносборника №7" и фильм "Убийцы выходят на дорогу" Всеволода Пудовкина и Юрия Тарича, посвященные теме Второй мировой войны. Также в программе — "Человек №217" Михаила Ромма, "Летят журавли" Михаила Калатозова, "Помни, Каспар" Григория Никулина, "Скверный анекдот" Александра Алова и Владимира Наумова.

Фильмы второй части программы — "Неизвестная российская классика: семья и гендерные отношения в послеоттепельном кинематографе. Мужской и женский взгляд" — объединяет тема семьи в эпоху поздней оттепели и застоя. В рамках этой программы будут показаны такие картины, как "Короткие встречи" Киры Муратовой, "Осень" Андрея Смирнова, "Жена ушла" Динары Асановой, "Несколько интервью по личным вопросам" Ланы Гогоберидзе, "Осенний марафон" Георгия Данелии.

Масштабный фестиваль российского кино "Короткие встречи" проходит в Германии с 21 августа по 17 декабря в четырех немецких городах: Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Бонне. Фестиваль знакомит публику Германии с многообразием советского и российского кинематографа.

Музей кино в Мюнхене — одна из главных синефильских площадок Европы. Это крупный киноархив, который занимается реставрацией фильмов, издает книги, проводит собственные кинопоказы и является местом проведения крупных международных кинофестивалей.

Место проведения: Музей кино в Мюнхене.

ПРОГРАММА:

Советский экспрессионизм

13 сентября — "Каин и Артем" (1929, режиссер Павел Петров-Бытов) с музыкальным сопровождением Филиппа Чельцова (18+).

14 сентября — "Государственный чиновник" (1929, режиссер Иван Пырьев) с музыкальным сопровождением Филиппа Чельцова (18+).

15 сентября — "Обломок империи" (1929, режиссер Фридрих Эрмлер) с музыкальным сопровождением Филиппа Чельцова (18+).

17 сентября — "Рваные башмаки" (1933, режиссер Маргарита Барская) (18+).

24 сентября — "Граница" (1935, режиссер Михаил Дубсон) (18+).

1 октября — "Убийцы выходят на дорогу" (1924, режиссер Всеволод Пудовкин) и "Пауки" (1942, режиссер Илья Трауберг) (18+).

8 октября — "Человек № 217" (1945, режиссер Михаил Ромм) (18+).

15 октября — "Летят журавли" (1957, режиссер Михаил Калатозов) (18+).

22 октября — "Помни, Каспар" (1964, режиссер Григорий Никулин) (18+).

5 ноября — "Скверный анекдот" (1966, режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов) (18+).

Неизвестная российская классика: семья и гендерные отношения в послеоттепельном кинематографе. Мужской и женский взгляд

12 ноября — "Короткие встречи" (1967, режиссер Кира Муратова) (18+) и встреча с оператором Геннадием Карюком.

26 ноября — "Осень" (1974, режиссер Андрей Смирнов) (18+) и встреча с режиссером Андреем Смирновым.

3 декабря — "Жена ушла" (1979, режиссер Динара Асанова) (18+) и встреча с актером Дмитрием Савельевым.

10 декабря — "Несколько интервью по личным вопросам" (1978, режиссер Лана Гогоберидзе) (18+) и встреча с режиссером Ланой Гогоберидзе.

17 декабря — "Осенний марафон" (1979, режиссер Георгий Данелия) (18+).

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.