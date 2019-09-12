"Пумори" готовится к выставке EMO в Ганновере

ТАСС, 12 сентября. Корпорация "Пумори" в 12-й раз принимает участие в крупнейшей в мире отраслевой Международной выставке металлообрабатывающего оборудования, инструмента и технологий EMO Hannover, которая пройдет в Ганновере (Германия) 16-21 сентября. "На сегодняшний день "Пумори" — единственный российский производитель станкоинструментальной продукции, регулярно принимающий участие в этом мероприятии", - сообщают в пресс-службе российской корпорации.

Там отмечают, что среди задач корпорации на выставке — познакомить новых потенциальных партнеров с инжиниринговым брендом "Пумори", который означает надежность, качество и долгосрочные взаимовыгодные связи. Посетителям же EMO бренд "Пумори" будет интересен, прежде всего, как марка высокоточного вспомогательного инструмента, который конструируется и производится предприятиями корпорации в России. "В этом году в фокусе экспозиции такие усовершенствованные версии и новинки, как прецизионные расточные головки с устройством электронной, цифровой индикации; внешнее измерительное устройство "Пирамида" (уникальная разработка); безлюфтовая расточная головка", - сообщили в корпорации, добавив, что специалисты "Пумори" также будут работать на стендах своих зарубежных партнеров.

Стенд "Пумори" на выставке EMO - павильон 5, стенд G89.

Об ЕМО

Международная выставка металлообрабатывающего оборудования EMO Hannover проводится с периодичностью один раз в два года. Является ведущей в мире отраслевой экспозицией, собирающей изготовителей металлообрабатывающего оборудования со всего мира. В 2019 году она проходит в Ганновере (Германия) с 16 по 21 сентября. В профессиональной среде EMO Hannover пользуется общепризнанной известностью как место встреч самых компетентных производителей и потребителей.

Прошлая EMO прошла в Ганновере в сентябре 2017 года. Тогда стенды более чем 2200 экспонентов посетило свыше 130 тыс. человек, половина из них - руководители, принимающие решения. Со своей продукцией и услугами гостей и участников познакомили 2230 экспонентов из 44 стран. На выставке было заключено сделок на €8 млрд.

О корпорации

Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto; Hawema (Германия); Manurhin (Франция); Fastems (Финляндия); Davi (Италия); Optomec (США); ACE Micromatic Group (Индия) и др.