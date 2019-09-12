Состоялся запуск производства первых в России интраокулярных линз

Москва, 12 сентября. Сегодня "Алкон" объявил о старте производства в России инновационных интраокулярных линз для лечения катаракты. "Алкон" стал первой зарубежной компанией, которая локализовала в России производство инновационных медицинских изделий для офтальмохирургии.

По официальным данным, в России насчитывается 2,5 млн пациентов с катарактой, но, по предварительным расчетам, их количество почти в два раза выше*. На сегодняшний день в России проводится 500 тыс. таких операций по удалению катаракты в год. По мнению генерального директора ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова" МЗ РФ Александра Чухраева, это значительно ниже реальных потребностей пациентов.

Президент по глобальным инновациям компании "Алкон" Майкл Онушек назвал повышение доступности инновационных технологий лечения катаракты одной из главных задач компании. Именно с этой целью было подписано соглашение с "НанОптика" о локализации производства интраокулярных линз в России в июне 2018 года.

Катаракта также наносит значительный социально-экономический ущерб. Сегодня потери бюджета от катаракты в России достигают 74 млрд рублей в год**. По мнению председателя Экспертного совета по здравоохранению комитета СФ по социальной политике Виталия Омельяновского, с появлением у врачей возможности увеличить число офтальмологических операций с применением современных технологий это бремя будет снижаться.

Локализация производства на заводе компании "НанОптика" в Зеленограде является частью долгосрочной программы "Алкона" по расширению доступности инновационной хирургической помощи в офтальмологии для российских пациентов. Общий объем планируемых инвестиций до 2023 года составит около 2 млрд рублей.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

*Расчет проведен на основе данных о численности населения России Федеральной службы государственной статистики за 2017 год и данных о фактической распространенности катаракты среди населения старше 50 лет, указанной в клинических рекомендациях (8,69%).

**По результатам исследования Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики": "Потенциальный социально-экономический ущерб от отдельных заболеваний органов зрения", 2019 год.