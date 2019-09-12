В столице стартовал IV ежегодный Московский финансовый форум

Москва, 12 сентября. В Центральном выставочном зале "Манеж" начал работу IV ежегодный Московский финансовый форум. Расписание деловых сессий и их трансляцию можно посмотреть на сайте в разделе "Программа".

Тема четвертого Форума — "Российская экономика: возможности для опережающего развития". В этом году он посвящен обсуждению перспектив развития российской экономики и достижения высоких темпов роста. Решения, принятые на Форуме, послужат основой для определения ключевых направлений финансово-экономической политики России в среднесрочной перспективе.

"В экономике нужно 10 раз отмерить, прежде чем вкладываться. Не нужно быстро тратить, чтобы быстро отчитаться. Нужно добиваться качественного конечного результата. Каждый шаг требует затрат, и не всегда финансовых", — отметил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев на бизнес-завтраке "Перспективы российской экономики и финансовых рынков", прошедшем при поддержке Bloomberg.

Малое и среднее предпринимательство является локомотивом экономики, заявил на сессии "Предпринимательская активность: проблемы и источники роста" заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич. "В Москве каждый третий человек занят в малом и среднем предпринимательстве. Доля налоговых поступлений от МСП в бюджет Москвы выросло на 47%", — отметил он.

В рамках сессии "Повышение доступности и качества поддержки граждан путем цифровизации" обсуждались вопросы оптимизации функционирования социальных систем и практик, в том числе обеспечения прозрачности и повышения доступности мер социальной поддержки. "Я надеюсь, что такая система, как электронный сертификат, поможет большему числу граждан", — сказал председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Утром 12 сентября на площадках Мосфинфорума состоялись деловые сессии "Валютное регулирование: лицом к экспортеру", "Национальные проекты и регионы: поставленные задачи и пути их решения", "Производительность труда как образ мышления", "Оптимизация механизмов государственных закупок", "Совершенствование таможенного администрирования. Приоритет электронных технологий" и другие.

На дискуссионных площадках Форума участники обсуждают вопросы повышения конкурентоспособности экономики, эффективности налоговой политики, совершенствования мер господдержки, развития финансовых рынков, стимулирования предпринимательской активности и другие актуальные темы.

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