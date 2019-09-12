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IX Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет на девяти столичных площадках

Локациями для проведения мероприятий станут Гребной канал, Театральная площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October
Описание
© Пресс-служба фестиваля "Круг света"

Москва, 12 сентября. IX Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября на девяти столичных площадках: Гребной канал, Театральная площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October. Так, на только что открывшемся для взора горожан и гостей столицы фасаде "Политеха" зрители увидят видеомэппинг-путешествие во времени. 

Театральная площадь неизменно занимает центральное место среди локаций "Круга света". Нововведением этого года станут специальные вертикальные плоскости, которые соединят фасады Большого, Малого и Молодежного театров. В результате площадь станет панорамной площадкой, где развернется 270-градусная световая проекция. Главной темой, которая объединит видеомэппинговые шоу грандиозной площадки, станет "Его величество – театр", так как 2019 год объявлен Годом театра в России.

В дни фестиваля здесь будет демонстрироваться несколько световых новелл, которые лишний раз подтвердят слова мирового литературного классика А.П. Чехова: "Театр – это сила, соединяющая в себе одной все искусства". Видеомэппинговые шоу в деталях поведают о том, как рождается искусство драматургии и выглядит театральная жизнь по ту сторону сцены. Также зрители площадки фестиваля увидят аллегорическую новеллу "Спартак", историю о борьбе за собственную свободу и духовном освобождении.

Платежная система "Мир" второй год подряд поддерживает "Круг света". На этот раз на Театральной площади "Мир" представит свое новое красочное шоу "Делай мир своим". Шоу о том, как, на первый взгляд, обычные вещи могут стать знаковыми и дорогими сердцу. Световое представление будет транслироваться каждый вечер с 20 по 24 сентября.

Кроме того, на фасадах знаменитых театров России покажут работы финалистов международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик". Конкурсантам выпала непростая, но вдохновляющая задача – воплотить свои идеи одновременно на фасадах трех знаменитых зданий. В этом году в рамках номинации впервые учреждена премия имени Владимира Черникова, в прошлом – руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. В творческом состязании на победу претендуют работы светохудожников из пяти стран. 

Вход на все площадки фестиваля свободный. 

Официальный партнер Московского фестиваля "Круг света" – национальная платежная система "Мир".

Подробная информация о фестивале "Круг света" на сайте lightfest.ru.

Возрастная категория 6+. 

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