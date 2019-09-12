IX Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет на девяти столичных площадках

Москва, 12 сентября. IX Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября на девяти столичных площадках: Гребной канал, Театральная площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October. Так, на только что открывшемся для взора горожан и гостей столицы фасаде "Политеха" зрители увидят видеомэппинг-путешествие во времени.

Театральная площадь неизменно занимает центральное место среди локаций "Круга света". Нововведением этого года станут специальные вертикальные плоскости, которые соединят фасады Большого, Малого и Молодежного театров. В результате площадь станет панорамной площадкой, где развернется 270-градусная световая проекция. Главной темой, которая объединит видеомэппинговые шоу грандиозной площадки, станет "Его величество – театр", так как 2019 год объявлен Годом театра в России.

В дни фестиваля здесь будет демонстрироваться несколько световых новелл, которые лишний раз подтвердят слова мирового литературного классика А.П. Чехова: "Театр – это сила, соединяющая в себе одной все искусства". Видеомэппинговые шоу в деталях поведают о том, как рождается искусство драматургии и выглядит театральная жизнь по ту сторону сцены. Также зрители площадки фестиваля увидят аллегорическую новеллу "Спартак", историю о борьбе за собственную свободу и духовном освобождении.

Платежная система "Мир" второй год подряд поддерживает "Круг света". На этот раз на Театральной площади "Мир" представит свое новое красочное шоу "Делай мир своим". Шоу о том, как, на первый взгляд, обычные вещи могут стать знаковыми и дорогими сердцу. Световое представление будет транслироваться каждый вечер с 20 по 24 сентября.

Кроме того, на фасадах знаменитых театров России покажут работы финалистов международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик". Конкурсантам выпала непростая, но вдохновляющая задача – воплотить свои идеи одновременно на фасадах трех знаменитых зданий. В этом году в рамках номинации впервые учреждена премия имени Владимира Черникова, в прошлом – руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. В творческом состязании на победу претендуют работы светохудожников из пяти стран.

Вход на все площадки фестиваля свободный.

Официальный партнер Московского фестиваля "Круг света" – национальная платежная система "Мир".

Подробная информация о фестивале "Круг света" на сайте lightfest.ru .

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