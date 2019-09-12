Средний балл ЕГЭ поступающих в крупнейший экономический вуз Урала вырос с 62,9 до 65

ТАСС, 12 сентября. Средний балл ЕГЭ поступающих в крупнейший экономический вуз Урала - Уральский государственный экономический университет - вырос с 62,9 в 2018 году до 65 в нынешнем. Об этом рассказала на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС проректор по научной работе УрГЭУ Елена Дворядкина.

"По отдельным направлениям средний балл ЕГЭ довольно высок. По экономике – 90 баллов; менеджменту – 88,8 балла; бизнес-информатике – 85 баллов; информатике и вычислительной технике – 80,3 балла", - сказала она.

По словам проректора, в УрГЭУ принято 4277 студентов по всем формам обучения, в том числе 3491 в бакалавриат (по очной форме – 1224), 349 в магистратуру, 11 в аспирантуру и 426 в колледж. Количество бюджетных мест по всем формам обучения составило 478.

Треть от всей численности абитуриентов, поступивших на очную форму обучения, выбрали специальности, связанные с информационными технологиями. "Произошло перераспределение бюджетных мест, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось по направлениям подготовки, связанным с информационными технологиями и инженерными специальностями. Самыми популярными у абитуриентов направлениями подготовки стали информатика и вычислительная техника, прикладная информатика, математическое обеспечение и администрирование информационных систем, а также технологические машины и оборудование", - сказала проректор.

По словам Дворядкиной, новые тренды развития экономики и общества формируют спрос со стороны абитуриентов на новые специальности. С другой стороны, УрГЭУ как практикоориентированный вуз учитывает запросы работодателей, подчеркнула она.

В 2019 году в УрГЭУ открылись новые профили в бакалавриате: "Информационно-аналитические системы финансового мониторинга", "Инжиниринг технологического оборудования", "Пищевые биотехнологии", "Бизнес-аналитика" и "Цифровой бизнес".

Несмотря на привлекательность новых профилей и специальностей, традиционно востребованными остаются направления подготовки, в которых силен и конкурентоспособен УрГЭУ. Среди них "Экономика", "Финансы и кредит", "Маркетинг", "Менеджмент", "Управление персоналом", "Торговое дело", "Логистика", "Сервис", "Технология продукции общественного питания" и другие. "В учебные планы всех направлений подготовки, учитывая веяния времени и запросы работодателей, включены дисциплины информационно-технологического блока", - отметили в вузе.

В магистратуре также обновилась линейка предлагаемых магистерских программ, например, "Управление качеством и конкурентоспособностью", "Корпоративные информационные системы" (в рамках прикладной информатики), "Экономика: финансовый мониторинг и управление рисками", "Бизнес-анализ и управление результативностью организаций", "Управление персоналом и данными о людях" (это практикоориентированная магистерская программа), "Управление человеческими ресурсами", "Цифровая бизнес-аналитика".

Отвечая на вопросы журналистов, проректор отметила, что стоимость обучения в вузе не превышает нормативов Министерства науки и высшего образования РФ, а абитуриенты, набравшие 225 и больше баллов, могут претендовать на скидки по оплате обучения. "Очень важно, что УрГЭУ содействует трудоустройству выпускников. Для этого в вузе создан отдел взаимодействия с работодателями и развития кадрового потенциала", - сказала Елена Дворядкина, добавив, что прием на заочную форму обучения по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, программам среднего профессионального образования продолжится в УрГЭУ до 10 октября 2019 года.

Об УрГЭУ

Уральский государственный экономический университет – крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тыс. студентов. В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.