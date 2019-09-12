В Рязанской области реализуются 49 проектов в составе 11 нацпроектов России

Москва, 12 сентября. В Москве, в МВЦ "Крокус Экспо", в рамках V ежегодной выставки "Импортозамещение" состоялся представительный форум, посвященный интеграции бизнеса в главный экономический тренд современной России – национальные проекты. В ходе своего выступления на форуме глава Рязанской области Николай Любимов подробно остановился на активном участии и результатах рязанского бизнеса в реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Повышение производительности труда и поддержка занятости". В общей сложности в области с начала 2019 года реализуются 49 региональных проектов в составе 11 нацпроектов России.

Благодаря разработке Экспортной стратегии Рязанской области, созданию Рязанского Центра поддержки экспорта, внедрению регионального экспортного стандарта и других мер, реализованных в регионе, экспорт в 2019 году осуществляется в более чем 100 стран мира, причем география поставок постоянно расширяется, отметил губернатор. За три года при поддержке Центра 43 предприятия области заключили экспортные контракты. По словам Любимова, на сегодняшний день область занимает первое место в России по объему экспорта кровельных и теплоизоляционных материалов, кожи и кожевенного полуфабриката, автомобильной светотехники, второе место – по экспорту минеральных изоляционных материалов и электрораспределительной аппаратуры. Внешнеторговый оборот региона c долей несырьевого экспорта более 90% превышает $1 млрд.

"Успехов в экспорте и импортозамещении в области невозможно было бы достичь без роста производительности труда и перехода на современные стандарты производства. В 2018 году в рязанском регионе рост объемов промышленного производства составил 3,8% к уровню 2017 года. Наибольший вклад в рост объемов вносят предприятия современных высокотехнологичных отраслей – нефтепереработки (25%), радиоэлектроники (16%), пищевой промышленности (16%) и стройматериалов (11%). Опережающими темпами в регионе развивается производство лекарственных средств, мебели, резиновых и пластмассовых изделий", - рассказал руководитель области, подчеркнув, что потенциал повышения конкурентоспособности не исчерпан, и у области есть колоссальные резервы, которые уже задействованы. Как отметил Николай Любимов, "мы в Рязани кардинально поменяли подходы к повышению эффективности использования трудовых и материальных ресурсов, в том числе через внедрение принципов бережливого производства".

По словам главы региона, за первый год участия в нацпроекте рязанское ООО "ТТМ-Центр", которое специализируется на выпуске автофургонов и прицепов на базе готовых шасси, показало увеличение производительности труда на 11,7%, а производитель металлических дорожных ограждений АО "Точинвест" - на 12%.

"За первые три года участия области в нацпроекте на 100 предприятиях производительность труда будет повышена не менее чем на 30%", - заверил Николай Любимов.

В заключение глава региона отметил, что "в Рязанской области сформированы и задействованы практически все элементы инфраструктуры поддержки промышленности и экспорта. Очевидно, что потенциал для выполнения поставленных государством задач у региона значителен. Убежден, что активная работа по достижению национальных целей всеми субъектами Российской Федерации позволит нашей стране стать экономически самодостаточной, а ее продукции – достойно конкурировать на международных рынках".

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