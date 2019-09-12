Военные, ГУ ФСИН, Росгвардия и ФСБ примут участие в финале турнира по снайпингу на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие спецназа Центрального военного округа, Росгвардии, специальные подразделения ФСБ и ГУФСИН примут участие в финале турнира по высокоточной стрельбе - "Евроазиатского чемпионата по снайпингу" на Свердловском полигоне 13 сентября. Об этом сообщил председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Аркадий Воробкало на пресс-конференции.

"Военнослужащие бригад специального назначения Центрального военного округа из Тольятти и Новосибирска, военнослужащие Росгвардии Уральского военного округа, специальные подразделения ФСБ, ГУ ФСИН по Свердловской области. Они стреляют из стандартной винтовки, которая принята на вооружение - СВ-98", - сказал Воробкало в Уральском региональном центре ТАСС.

Председатель Ассоциации тактической стрельбы "Росснайпинг" Сергей Мазуркевич добавил, что всего в турнире примут участие 70 участников, из них 50 гражданских и двадцать от спецподразделений. "Со всей России, начиная от Комскомольска-на-Амуре, Иркутска, Хабаровска, Новосибирска и заканчивая Кавказом", - уточнил Мазуркевич.

Стрелкам предстоит выполнить около 30 различных упражнений. "Мы как правило 30% упражнений обновляем на каждом турнире, чтобы стрелки осваивали новые навыки. Упражнения самые разные - из положения сидя, лежа, стоя, "Моссад", когда винтовка на 90 градусов развернута. На этом турнире запланировано упражнение на движущемся автомобиле", - пояснил Мазуркевич.

13-14 сентября полигоне Свердловского учебного центра состоится финал "Евроазиатского чемпионата по снайпингу". Более 70 стрелков-высокоточников, среди которых профессионалы и любители из регионов УрФО, Якутии, Комсомольска-на-Амуре, Москвы и Московской области, Воронежа, республики Татарстан и других регионов России выполнят 30 уникальных упражнений с движущимися мишенями, появляющимися на неизвестной для стрелка дистанции мишенями, тарелками и гонгами различного диаметра.