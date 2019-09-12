Сервис FONMIX принял участие в Казахстанском ресторанном саммите

АЛМА-АТА, 12 сентября. /ТАСС/. Цифровой сервис для организации легального аудио- и видеооформления общественных пространств FONMIX представил собственный стенд на Казахстанском ресторанном саммите - крупнейшем в стране отраслевом форуме, который состоялся в Алма-Ате 12 сентября.

Мероприятие закономерно стало площадкой для презентации не только лучших стратегий ведения ресторанного бизнеса, успешных концепций заведений, но и новейших цифровых решений для индустрии HoReCa. Как известно, аудиобрендинг - важнейшая составляющая маркетинга ТЦ, ресторанов, заправок, фитнес-клубов и других мест отдыха и развлечений. Качественная музыкальная и видеоподборка, составленная с учетом культурного бэкграунда целевой аудитории, не только участвует в построении образа, но и буквально повышает продажи.

Как отмечает генеральный директор FONMIX Валерия Панкратова, "важная особенность наших решений состоит в том, что их можно масштабировать на любые страны и юрисдикции". "FONMIX успешно работает и в России, и в Белоруссии, и в Казахстане. Наверное, дело в том, что нет такой страны, где люди не любили бы бывать в хороших ресторанах и слушать приятную музыку. Коллекции, предоставляемые сервисом, собраны лучшими диджеями и музыкальными журналистами. Наше преимущество в том, что в функционал FONMIX входит не только непосредственно оформление пространств, но и весь комплекс связанных с этим правовых вопросов по очистке прав, формированию отчетности перед правообладателями, сбору статистики и т. д.", - отметила она.

В свою очередь заместитель генерального директора FONMIX Казахстан Арман Кенжебаев отметил высокую заинтересованность в сервисе со стороны казахстанского музыкального и бизнес-сообщества: "FONMIX, с одной стороны, упрощает жизнь правообладателям, которые могут отслеживать каждое исполнение композиции, чтобы бороться с нелегальным использованием и собирать статистику. С другой стороны, цифровой сервис избавляет бизнес от скрупулезной юридической работы с правообладателями. Уже сегодня в Казахстане можно отметить растущий интерес с обеих сторон, так как FONMIX помогает зарабатывать на хорошей музыке как правообладателям, так и бизнесу в сегменте HoReCa".

Казахстанский ресторанный саммит собрал лучших рестораторов, ресторанных инвесторов, производителей, представителей технологических компаний и экспертов рынка, которые поделились проверенными инструментами создания бренда и эксклюзивности ресторана, системной работы команды и мировых трендов в ресторанном бизнесе.