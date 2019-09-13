Губернатор Тюменской области и зампред правления ВТБ обсудили перспективы сотрудничества

ТАСС, 13 сентября. Сотрудничество Тюменской области и банка ВТБ обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Александр Моор и заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Особое внимание было уделено направлению поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, отмечают в пресс-службе главы области.

"У малого и среднего бизнеса региона есть большой потенциал, и наша цель – помочь его реализовать. Тюменская область всегда поддерживала и будет поддерживать начинания предпринимателей. Сохраняя действующие меры поддержки, в обсуждении с предпринимательским сообществом мы ищем и предлагаем новые, наиболее адекватные текущей ситуации инструменты для стимулирования деловой инициативы. Региональное правительство заинтересовано в расширении возможных мер поддержки бизнеса, понимая важность развития экономики Тюменской области и создания новых рабочих мест", – приводят в пресс-службе слова Моора.

По словам Бортникова, ВТБ активно работает с компаниями Тюменской области, финансирует проекты в ключевых отраслях экономики. "Интерес со стороны малого и среднего бизнеса подтверждает стабильный рост портфелей банка и клиентской базы в этом сегменте. Сотрудничество банка и правительства региона нацелено на дальнейшее стимулирование предпринимательской активности. В феврале 2019 года мы подписали соглашение о сотрудничестве и намерены активно работать в его реализации. Сегодня ключевая задача ВТБ — клиентоориентированный подход, совершенствование качества предоставляемых услуг и технологическое развитие сервисов", - цитируют в пресс-службе слова президента – председателя правления ВТБ.

На 1 июля 2019 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ тюменскому малому и среднему бизнесу, превысил 12 млрд рублей. С начала года банк увеличил его в 1,5 раза. В его структуре максимальная доля приходится на компании сферы транспорта и инфраструктурного строительства (40%), существенный объем — у торговых предприятий (18%) и энергетического сектора (13%).