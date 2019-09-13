Губернатор ЯНАО: надо довести показатель ликвидации непригодного жилфонда до 1 млн кв. м

ТАСС, 13 сентября. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал довести показатель ликвидации непригодного жилищного фонда до 1 млн кв. м. Об этом глава Ямало-Ненецкого автономного округа сказал в ходе заседания Совета глав муниципальных образований ЯНАО, которое прошло в Салехарде.

Расселение аварийного жилья

Артюхов отметил значимость вопросов, вынесенных для обсуждения на заседании. По его словам, важнейшая тема – расселение аварийного жилья. В регионе на 10 сентября 2019 года признано аварийными 729 тыс. кв. м жилья. До 2025 года в рамках двух адресных программ автономного округа будет ликвидировано 569 тыс. кв. м жилья. Переехать в новые квартиры смогут около 38,5 тыс. семей. Позиция губернатора – довести показатель ликвидации непригодного жилищного фонда до 1 млн кв. м, добавляют в пресс-службе главы региона.

"Это в четыре раза выше того, что мы должны с вами сделать в рамках национального проекта. Мы планку повышаем в четыре раза. Где-то даже будем дополнительно признавать аварийным жилье, зная, что оно ветхое, но процедуры некоторые затягиваются. Это очень высокая планка. Сами понимаете, какой финансовый ресурс на это потребуется - речь идет о десятках миллиардов рублей", - рассказал Артюхов. Он также просил глав уделить больше внимания общению с жителями и разъяснить им все возможные варианты переселения, будь то переезд из аварийного жилья в квартиру на территории округа или выбор в пользу Тюмени по программе "Сотрудничество".

Обманутые дольщики

На заседании обсудили и вопрос обманутых дольщиков. На данный момент 481 житель округа, пострадавший от действий недобросовестных застройщиков, восстановлен в своих правах. Госстройнадзор ЯНАО выявил 41 потенциально проблемный объект строительства, где задействованы деньги людей. Заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов рассказал, что в регионе решено создать фонд восстановления прав участников долевого строительства. Некоммерческая организация будет достраивать дома застройщиков-банкротов за счет федерального и окружного бюджетов.

"Мы сегодня заранее видим проблемные дома, где затягиваются сроки или где финансовое состояние застройщика вызывает опасения. Работаем с застройщиками, с гражданами. К счастью, граждан в этих потенциально проблемных объектах не так много. У нас всего восемь домов, строящихся с привлечением средств от 120 человек", - пояснил Воронов.

"Тема обманутых дольщиков должна исчезнуть, больше обманутых дольщиков быть не должно. Изменения, которые произошли в законодательстве, дают нам для этого все возможности. Теперь важно довести до конца старые проекты, которые строились по прежним правилам. Наша задача – как можно быстрее все эти вопросы закрыть", - обратился к главам муниципальных образований губернатор.

Год благоустройства

Заместитель губернатора Сергей Карасев рассказал о том, как на Ямале проходит Год благоустройства.

"Реперная точка, о которой мы с вами договаривались, близко. Дата 1 октября принята, исходя из наших климатических особенностей. Определенные виды работ при температуре ниже +5 градусов производить невозможно", - напомнил Карасев.

Он также отметил, что объем субсидии, предоставленной муниципальным образованиям округа на реализацию мероприятий по благоустройству в 2019 году, был беспрецедентным и составил 2,6 млрд рублей. В 2019 году в округе благоустраиваются 97 общественных территорий (47 спортивных и игровых площадок, 11 многофункциональных спортивно-игровых центров, четыре площади у памятников, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 18 парков и скверов, 17 зон отдыха) и 396 дворовых территорий.

На сегодняшний день работы завершены на 33 объектах из 97. Также завершены работы на 312 дворовых территориях, что составляет 79% от запланированного. В пяти муниципальных образованиях: Салехарде, Лабытнанги, Муравленко, Красноселькупском и Ямальском районах работы по благоустройству дворовых территорий завершены полностью.

Губернатор обратился к главам тех муниципалитетов, где сейчас наблюдается отставание от графика или работы выполнены менее чем на 50%.

"Будем определять финансирование следующего года, исходя из результатов этого. Сумма финансирования существенная, и уметь с ней справиться, организовать строителей - это тоже задача органов власти. Все были в одинаковых условиях, у всех было большое финансирование, сжатые сроки и непростые подрядчики. Жители сразу заметят, если администрация не справится. Немного времени еще есть, старайтесь, прилагайте максимальные усилия", - подытожил Артюхов.

В заседании совета участвовали руководители всех 13 муниципалитетов региона, члены окружного правительства, представители губернатора в городах и районах, государственный федеральный инспектор по ЯНАО, уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО, председатель Счетной палаты ЯНАО.