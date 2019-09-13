Виктор Рашников вновь возглавил объединение промышленников Челябинской области

ТАСС, 13 сентября. В пятницу в Челябинске состоялась ХII отчетно-выборная конференция Челябинской региональной общественной организации и Челябинской региональной ассоциации работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" (СПП). Председательствовал на конференции президент СПП, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников.

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", на рассмотрение конференции были вынесены отчет о деятельности СПП за 2015-2019 годы, отчет ревизионной комиссии СПП, были проработаны основные направления деятельности союза до 2023 года. Также состоялись выборы органов управления СПП, были утверждены и дополнены документы, регулирующие деятельность СПП.

"Президентом Челябинской региональной общественной организации и Челябинской региональной ассоциации работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" вновь был избран председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников", - сказано в сообщении.

Говоря о задачах, которые стоят перед предпринимательским объединением региона и его членами на предстоящие четыре года, Виктор Рашников отметил, что они будут неразрывно связаны с реализацией национальных проектов, определенных "майскими" указами президента России Владимира Путина в 2018 году. При этом, подчеркнул президент южноуральского СПП, многими темами, вошедшими в перечень нацпроектов, в Союзе стали заниматься задолго до появления "майских" указов. В первую очередь, это касается вопросов экологии и природопользования. Предприятия СПП активно усиливают экологическую составляющую в деятельности промышленности, реализуют масштабные программы, направленные на кардинальное улучшение экологической ситуации в моногородах. Так, вложения ММК в природоохранную деятельность с 2000 по 2018 год превысили 58 млрд рублей. До 2025 года компания инвестирует в эту сферу еще более 38 млрд рублей. Для Магнитогорска это будет означать реальное соблюдение всех показателей, соответствующих определению "Чистый город".

Кроме того, предприятия Союза, руководствуясь собственными потребностями, давно стали отрабатывать тематику нацпроектов "Наука", "Образование" и "Производительность труда и поддержка занятости". Членами СПП ведется работа в поддержку международной кооперации и экспорта, предпринимаются шаги в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Немалые усилия члены регионального СПП направляют в поддержку инициатив, предусмотренных национальными проектами "Здравоохранение" и "Демография". Таким образом, по словам Виктора Рашникова, реализация национальных проектов во многом определит деятельность российского бизнеса на ближайшие годы, поскольку именно бизнесу здесь отводится ключевая роль.

О СПП Челябинской области

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области ведет свою историю с 1993 года и по праву считается одной из старейших предпринимательских организаций не только в Челябинской области, но и в России. В 1999 году на базе этой общественной организации было основано региональное отделение РСПП в Челябинской области. В 2006 году - создана некоммерческая организация "Объединение работодателей – РСПП", а осенью 2007 года СПП официально вошел в состав областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Сегодня в СПП объединены представители бизнеса от ключевых секторов экономики: металлургии, машиностроения, ТЭК, инвестиционно-банковской сферы, оборонно-промышленного комплекса, строительства и строительной индустрии, пищевой промышленности, сферы услуг. Предприятия (а их более 100), которые входят в состав СПП, производят в совокупности более 70% валового регионального продукта Челябинской области. За четверть века своего существования Союз промышленников и предпринимателей превратился в действенную площадку для обмена мнениями, выработки согласованных позиций и выстраивания эффективного диалога между бизнесом и властью.

Со времени возникновения Союза его возглавляют руководители крупнейшего предприятия региона – Магнитогорского металлургического комбината, что является отражением ключевого значения Магнитки в экономической и социальной сферах Челябинской области и Уральского региона в целом. С 1993 по 1998 год СПП руководил генеральный директор ММК Анатолий Стариков. На протяжении более чем 20 лет СПП возглавляет председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, который, начиная c 2004 года, входит в состав бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей", - сказано в сообщении.

В работе конференции, помимо членов СПП, приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш, члены регионального правительства, представители Федерального Собрания РФ, главный федеральный инспектор в Челябинской области Сергей Морев и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Александр Гончаров, главы муниципалитетов и предпринимательских объединений, сотрудничающих с Союзом.