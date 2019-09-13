Мировой энергетический конгресс в 2022 году пройдет в России

Москва, 13 сентября. На церемонии закрытия 24-го Мирового энергетического конгресса в Абу-Даби состоялась торжественная передача России права проведения следующего, юбилейного 25-го Конгресса, который состоится 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.

В официальной церемонии принял участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, представивший делегатам конгресса видеоролик о городе на Неве. "Принимая от наших друзей из Объединенных Арабских Эмиратов почетную эстафету Мирового энергетического конгресса, мы хотим сохранить и преумножить лучшие практики и опыт проведения подобных мероприятий. Уверен, что конгресс 2022 года превзойдет все возможные ожидания. Залогом успеха в этой работе станет высоко поднятая в Абу-Даби планка, созданная атмосфера партнерства и поддержки", – сказал в ходе своего выступления Дмитрий Козак.

Комментируя передачу России права проведения следующего конгресса, советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году Антон Кобяков отметил: "Российский национальный комитет Мирового энергетического совета является старейшим членом и сооснователем МИРЭС и играет важную роль в формировании глобальной энергетической повестки дня. Проведение Мирового энергетического конгресса привлекает внимание экспертов, энергетических специалистов и аналитиков со всего мира. Мы нацелены, прежде всего, на диалог и выстраивание долгосрочных отношений с международным энергетическим сообществом и уверены, что конгресс в Санкт-Петербурге станет основой для формирования перспективных и эффективных стратегий развития устойчивой энергетики".

Главное мероприятие Мирового энергетического совета (МИРЭС) - Мировой энергетический конгресс - является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости энергетической отрасли. Начиная с 1924 года, Мировой энергетический конгресс проходит каждые три года. В рамках Конгресса традиционно проходит специализированная выставка, в которой принимают участие энергетические компании, архитектурные, инженерные, строительные фирмы, угледобывающие предприятия, компании по производству технологического оборудования, подрядчики, финансовые институты и инвесторы, консультанты и аналитики, нефтяные, газовые и энергетические компании, профессиональные союзы, отраслевые ассоциации СМИ. Организатор 25-го Мирового энергетического конгресса – Фонд Росконгресс.

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Мировой энергетический совет

Мировой энергетический совет (МИРЭС, англ. WEC) является крупнейшей энергетической международной неправительственной организацией, объединяющей руководителей ведущих энергетических компаний, представителей государственных регулирующих органов, крупнейших потребителей энергии, научно-исследовательских и экологических организаций.

Совет был учрежден в 1923 году и является аккредитованным ООН глобальным энергетическим органом, представляющим весь спектр энергетики.