Реутов запустил комплекс систем "умного города"

Москва, 13 сентября. Компания МТС объявила о запуске в Реутове комплекса систем "умного города": экомониторинг, оптимизацию вывоза бытовых отходов и установку в ряде жилых домов интерактивных инфопанелей. Проект реализуется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева "Безопасный район".

В рамках пилотного проекта МТС установила специальные датчики в районе "Новокосино-2", в районе железнодорожной станции "Реутов" и метро "Новокосино". Система в режиме реального времени отслеживает текущую экологическую обстановку в городе: температуру и влажность воздуха, выбросы углекислого газа и концентрацию меркаптанов и формальдегидов – токсичных веществ, которые не только являются причиной неприятного запаха, но и в высоких концентрациях оказывают негативное воздействие на здоровье человека.

"Инновационные сервисы, которые мы вместе с МТС запустили в Реутове, отвечают самым насущным потребностям жителей, – сообщил глава городского округа Реутов Станислав Каторов. – Если пилотный проект покажет свою эффективность, мы готовы расширять сотрудничество и пробовать новые сервисы, которые повысят качество жизни в городе и сделают Реутов технологическим лидером Московской области".

"Все замеры будут поступать в наш муниципальный центр управления регионом (ЦУР), и на основе документальных данных мы сможем принимать оперативные решения и предоставить полную и честную информацию нашим жителям", - отметил глава Реутова.

На повышение эффективности управления ресурсами направлена система по оптимизации вывоза отходов, которую начали тестировать в Реутове. Предложенное решение позволяет формировать гибкий график вывоза отходов в зависимости от наполненности бака. Это позволит снизить стоимость вывоза мусора в среднем на 15% за счет экономии на ГСМ и количестве баков, обеспечить полный контроль работы оператора. В перспективе комплексная система вывоза мусора позволяет спрогнозировать и снизить нагрузку на мусороперерабатывающие предприятия.

МТС установила в контейнеры пыле- и влагозащищенные, ударопрочные датчики, которые фиксируют уровень их наполняемости, а также отслеживают наличие в воздухе определенных газов, что позволит оперативно отреагировать, например, на возгорание мусора. Датчики подходят для разных типов контейнеров: как для смешанного, так и раздельного сбора мусора. При помощи сети NB-IoT данные о состоянии контейнера отправляются в онлайн-систему планирования и контроля, которая прогнозирует скорость их наполнения. На основании прогноза система рассчитывает оптимальный маршрут сбора и вывоза отходов. В рамках пилотного проекта система внедряется в ряде бюджетных учреждений: в гимназии на улице Некрасова, 15 и детских садах №1, №5 и №8.