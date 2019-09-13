В Москве 22 сентября пройдет самый массовый забег России

Москва, 13 сентября. При поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы 22 сентября пройдет самый массовый забег России – Абсолют Московский Марафон. В этом году главный марафон страны состоится в седьмой раз и соберет на старте около 30 тыс. участников из 85 стран мира.

Впервые за историю проведения соревнований регистрация на Абсолют Московский Марафон этого года открылась в декабре прошлого. Такая практика характерна для всех крупных марафонов мира и позволяет бегунам заранее планировать участие в забегах. С каждым годом интерес к мероприятию растет, а вместе с ним растет и количество участников.

Бегунам будут доступны две дистанции на выбор – 42,2 км и 10 км. Обе трассы измерены и сертифицированы авторитетной международной организацией – Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршрут проходит в самом сердце города: по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля. Участники забега увидят всемирно известные достопримечательности: небоскребы "Москва-Сити", Белый дом, четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, Политехнический музей, Кремль и храм Христа Спасителя.

На финише все участники получат медали в обновленном дизайне. Победителей и призеров соревнования наградят кубками, подарками от организаторов и партнеров мероприятия, а также денежными призами. Общая сумма призовых выплат составит около 4 млн рублей.

В прошлом году Абсолют Московский Марафон стал квалификационным забегом на новый чемпионат мира по марафону в возрастных группах. В нем примут участие атлеты старше 40 лет, которые покажут наиболее высокие результаты в квалификационных забегах. В списке забегов – шесть марафонов, входящих в серию Abbott World Marathon Majors, а также несколько десятков других крупных марафонов мира, включая единственный российский старт – Абсолют Московский Марафон.

В рамках Абсолют Московского Марафона Всероссийская федерация легкой атлетики снова проведет Кубок России по марафонскому бегу. Событие привлечет на забег наиболее сильных представителей российской легкой атлетики и подарит зрителям возможность наблюдать за захватывающей спортивной борьбой на фоне главных достопримечательностей столицы.

Абсолют Московский Марафон – первый марафон в России, в рамках которого для спортсменов с инвалидностью стал проводиться заезд на спортивных колясках и хендбайках. Традиционно этот заезд начнется на 15 минут раньше основного старта и пройдет по тому же маршруту.

Вписать свое имя в беговую историю страны смогут и участники корпоративной эстафеты – 57 команд выйдут на старт, чтобы побороться за главный приз. Победителям вручат переходящий Кубок корпораций, на котором будут выгравированы имена всех бегунов победившей команды.

По традиции десятки тысяч человек придут в стартовый городок, чтобы поддержать бегунов. Для удобства болельщиков организаторы выпустили специальное мобильное приложение RunС App, доступное для устройств на iOS и Android. В приложении можно будет узнать всю информацию о забеге, посмотреть схемы стартовых городков и отследить результаты в режиме реального времени. Прямая трансляция забега также будет доступна на сайте Абсолют Московского Марафона, на странице марафона в социальной сети "ВКонтакте" и в прямом эфире телеканала "Евроспорт 1".

Накануне Абсолют Московского Марафона – 20 и 21 сентября – состоится самая большая беговая выставка России, в которой примут участие более 85 компаний. В этом году выставка достигла рекордного масштаба – она пройдет на территории Международного выставочного центра "Крокус Экспо". На выставке будут представлены ведущие бренды спортивной одежды, аксессуары и гаджеты для бега. В зоне Абсолют Московского Марафона все желающие смогут приобрести экипировку и сувениры с символикой бренда, а также узнать подробную информацию о мероприятии. Кроме того, на выставке пройдут мастер-классы, познавательные лекции и встреча с элитными спортсменами. В рамках презентации состоится торжественное вручение номеров спортсменам, претендующим на призовые места в этом году.

21 сентября, накануне основного старта, организаторы проведут Детский забег на 400 и 800 метров. Забег пройдет внутри выставочного центра – маленьким бегунам не помешает даже дождь, переодеться они смогут в комфортных раздевалках. Каждый участник получит настоящий стартовый номер, фирменную футболку, подарки от партнеров и памятную медаль на финише.

Ежегодно Абсолют Московский Марафон поддерживает деятельность благотворительных фондов, помогая привлекать средства на реализацию их программ. В 2019 году благотворительным партнером Абсолют Московского Марафона стал фонд "Линия жизни". Регистрируясь на забег, каждый мог сделать пожертвование в пользу фонда и помочь детям. Начиная с марта, Беговое сообщество совместно с фондом собрало более 1 млн рублей. После Абсолют Московского Марафона фонд подведет итоговые результаты.

После финиша праздник не закончится. Атмосфера настоящего рок-н-ролла будет ждать 22 сентября всех участников Абсолют Московского Марафона на after-party в Hard Rock Cafe на Старом Арбате. Гости смогут пообщаться, сделать гравировку медали, а также послушать DJ-сет и выступление кавер-группы.

Организаторы: АНО ЦПСМ "Московский Марафон" и "Беговое сообщество".

При поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы.

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