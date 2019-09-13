Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского приехал с гастролями в Москву

Москва, 13 сентября. В рамках федеральной программы "Большие гастроли" Министерства культуры РФ в Москву приезжает самый северный театр в мире - Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского. Спектакли пройдут с 13 по 15 сентября на сцене театрально-концертного зала "Дворец на Яузе".

Созданный на рубеже 1941-1942 годов, заполярный театр обладает уникальной историей хотя бы потому, что более чем на 10 лет старше города. Первые творческие коллективы появились на Таймыре в конце 30-х годов как проявление деятельности культурно-воспитательных частей Норильлага (крупнейшего северного форпоста ГУЛАГа). Почти в каждом (из 30-ти) лаготделений создавалась своя труппа, полупрофессиональная по статусу, но с первоклассными мастерами из обеих столиц.

Здесь "сидел" Лев Гумилев, лагерным театральным художником была Ольга Бенуа, играли ссыльные Евдокия Урусова (актриса театра им. Ермоловой), Виталий Головин (сын певца Большого театра), Георгий Жженов, сюда бежал и здесь начинал актерский путь Иннокентий Смоктуновский. В лагерном клубе скрипач Корецкий играл Равеля и Паганини, Сарасате и Баха, а лагерным джазом руководил композитор Сергей Кайдан-Дешкин (автор знаменитого пионерского гимна "Взвейтесь кострами, синие ночи…").

Театр всегда по праву считался центром культурной жизни заполярного города. В Москве с репертуарными гастролями последний раз театр был 40 лет назад (в 1979 году его принимал на своей сцене Московский государственный театр "ЛЕНКОМ"). С 13 по 15 сентября норильские артисты покажут четыре спектакля – историческую фантасмагорию "Жди меня" (16+) и пьесу-лауреата премии "Мольер" "Папа" (16+) в постановке Анны Бабановой, "Рикки-Тикки-Тави" (6+) по Киплингу в постановке Тимура Файрузова, а также пластические картины в одном действии "Сны о белой земле" (6+) режиссера Евгения Ибрагимова.