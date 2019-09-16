Проект ММК "Притяжение" открывает новые возможности для бизнеса

ТАСС, 16 сентября. Масштабный проект Магнитогорского металлургического комбината по развитию городской среды "Притяжение" открывает широкие возможности для развития бизнеса. Об этом рассказала заместитель руководителя проекта Ксения Тенькова на состоявшейся в Магнитогорске бизнес-конференции "Преодолевая экспортные барьеры", сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Инициатором и организатором проекта является председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников. Проект мирового уровня, не имеющий аналогов в России, ориентирован на создание комфортной городской среды качественно нового уровня на территории в 400 га, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом, получать качественную медицинскую помощь, повышать образовательный и культурный уровень.

По словам Теньковой, многофункциональный парк и запланированные здания – как в целом, так и каждое здание в отдельности - проектируются как объекты мирового масштаба, достаточно амбициозные, чтобы привлекать туристов со всего мира. Проект рассчитан минимум на 3 млн посетителей в год, часть из которых будет туристами, специально приехавшими в город Магнитогорск, чтобы посетить событие, выставку или для обучения.

"Столь масштабный проект предоставляет бизнесу хорошие возможности зарабатывать на трафике, продавая сопутствующие товары и оказывая различные услуги. Построенные объекты многофункционального парка будут способствовать созданию новых рабочих мест. Предполагается, что только в управляющей компании проекта будут работать более 200 человек. Кроме того, рабочие места опосредованно будут созданы в смежных индустриях, занимающихся обслуживанием парка и его объектов – клининг, охрана, музейное дело, ландшафтный дизайн и т.д", - сказано в сообщении управления.

Пространство парка планируется коммерциализировать за счет размещения объектов уличной торговли и услуг. Кроме того, возможности для размещения бизнеса будут предусмотрены во всех основных зданиях проекта, общая площадь которых составит около 100 тыс. кв. м.

Руководство проектом "Магнитогорск – место притяжения" заинтересовано в вовлечении в его реализацию предпринимателей города и области. Развитие бизнес-проектов возможно в таких областях, как образование, развлечения для детей, общественное питание, организация и проведение событий, прокат оборудования, продажа спортивных и иных товаров. И этот список не является окончательным. Кроме того, предприниматели могут выступить в качестве оператора бизнеса или образовательного проекта, мецената, члена попечительского совета музейно-образовательного кластера.

Таким образом, масштабный проект по развитию городской среды "Притяжение" может стать серьезным драйвером для предпринимательства и мультипликатором развития экономики города и региона. Помимо этого, вовлечение бизнеса в реализацию проекта будет способствовать экспорту услуг, поскольку существенную часть трафика посетителей составит туристический поток.

О конференции

Организаторами конференции "Преодолевая экспортные барьеры" выступили Фонд развития предпринимательства Челябинской области – "Территория Бизнеса", Российский Экспортный клуб при поддержке Магнитогорской торгово-промышленной палаты и администрации города Магнитогорска. Площадка мероприятия объединила около 200 экспертов, спикеров, представителей власти, топ-менеджеров, предпринимателей, действующих экспортеров и тех, кто только задумывается над выходом на зарубежные рынки. География участников: Республика Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области, Казахстан.