Участники Мосфинфорума обсудили будущее деловых медиа

Москва, 16 сентября. Дискуссия "Деловые СМИ vs новые медиа: за кем будущее?" собрала на Московском финансовом форуме руководителей ведущих деловых изданий и всех, кто интересуется современным состоянием российской экономической журналистики.

По словам руководителя объединенной редакции медиахолдинга РБК Петра Канаева, повестка традиционных СМИ во многом совпадает с повесткой новостных агрегаторов, соцсетей и месседжеров, но Telegram сам по себе — это не медиа, это платформа, как и агрегатор. "Большую часть из того, что напишет сегодня анонимный Telegram-канал, "Коммерсантъ" или "Ведомости" уже написали утром или вчера", — сказал Канаев.

"Я конфликта нашего с Telegram не вижу. Он не отнимает нашу аудиторию, мы ему не мешаем, — заявил главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин. — Я знаю канал с большим количеством подписчиков, который переписывает заметки отдела происшествий "Коммерсанта". Нам, в общем-то, это лестно".

В чем причина популярности Telegram-каналов? Распространяя "вбросы, не имеющие отношения к действительности" и непроверенную информацию, они заняли нишу, которую и не собирались занимать СМИ, игнорирующие слухи и ставящие во главу угла фактчекинг, напомнил генеральный директор Anews Вячеслав Масенков: "Люди любят домыслы и догадки, и Telegram им предоставляет возможность все это читать и публиковать. Но с точки зрения новостного бизнеса у этой платформы нет будущего".

Качественная пресса в России тоже никому не нужна, выразил сомнения в будущем независимых СМИ главный редактор "Ведомостей" Илья Булавинов: "Государству в целом нужны лояльные СМИ, но лучше — подконтрольные. Деловые издания нужны бизнесу, но не обществу. Люди не готовы платить за контент".

Медиа-менеджерам не за что ненавидеть Telegram-каналы и мессенджеры, уверен генеральный директор ООО "Давыдов.Индекс" Илья Лепихов. "На длинной дистанции читатель разбирается, кому можно верить, а кому нельзя. Потребитель знает, как устроен Telegram, и приблизительно понимает, кто стоит за новостной сеткой. Мы постепенно придем к совершенно консервативной и понятной модели производства и потребления информации в Telegram-канале", — сказал Лепихов.

"В отличие от Telegram, запрещенного на территории Российской Федерации, мы действуем в рамках закона. Если новость из Telegram-канала прошла фактчекинг, мы ссылаемся на него, неважно, анонимный он или нет. Можно сказать, мы легализуем каналы и заодно их "подкупаем": они становятся благосклонными и могут "сливать" крайне интересные вещи", — отметил исполнительный директор медиахолдинга "Рамблер" Андрей Цыпер. Если теряешь аудиторию как традиционное СМИ, стоит задуматься о производстве уникального контента для социальных медиа, добавил он.

В результате интерактивного опроса во время дискуссии выяснилось, что для 60% аудитории основной инструмент формирования повестки — соцсети и Telegram. При этом те же 60% доверяют традиционным деловым СМИ больше, чем новым медиа.

Несмотря на нетипичность сессии "Деловые СМИ vs новые медиа: за кем будущее?" для Московского финансового форума, она собрала полный зал, отметил модератор, главный редактор Business FM Илья Копелевич: "Деятельность медиа — важнейшая часть всех мировых экономических процессов, поэтому мы вписались по тематике в повестку и аудиторию, кажется, немного развлекли. Люди ведь читают СМИ не только по необходимости, но и ради удовольствия, и поговорить об этом интересно многим".

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