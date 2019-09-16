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Проблему развития сферы занятости в малых городах обсудят на форуме "Сообщество"

Также участники дискуссии попытаются найти решения, которые могли бы способствовать росту экономики малых территорий

Москва, 16 сентября. Проблема развития сферы занятости населения малых территорий станет одним из важнейших вопросов, которые обсудят эксперты в рамках форума "Сообщество", который состоится 26–27 сентября в одном из самых значимых промышленных и культурных городов Тамбовской области — в наукограде Мичуринск. Тема форума — "Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и сельских территорий".

Отток людей из малых городов по большей части обусловлен отсутствием рабочих мест, подчеркивает заместитель председателя Комиссии ОП по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин.

"Мы затронем, в частности, вопрос рабочей занятости населения, поскольку это является главным фактором удержания людей в глубинке России. Малые города не развиваются так, как развиваются мегаполисы, и, на мой взгляд, причина тому — отсутствие работы. Мы также хотим обсудить, почему денег в бюджетах малых городов недостаточно и как обеспечить прорывной рост локальной экономики. И конечно, мы обсудим, достаточно ли форм государственной поддержки для малого бизнеса, поговорим о кооперациях между малым и крупным бизнесом и попытаемся найти новые решения, которые могли бы способствовать серьезному росту экономики малых городов", — пояснил Семин.

По словам эксперта, в настоящее время в России прослеживается сильное неравенство в территориальном развитии: крупные города укрупняются, малые города убывают. "Нам нужно остановить эту тенденцию, нужно сделать ставку на малые города как на наиболее комфортные населенные пункты для проживания людей", — считает Семин.

Регистрация на форум для участников и СМИ открыта по ссылке: форумсообщество.рф/мичуринск.

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

Возрастная категория 18+.

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