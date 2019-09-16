Проблему развития сферы занятости в малых городах обсудят на форуме "Сообщество"

Москва, 16 сентября. Проблема развития сферы занятости населения малых территорий станет одним из важнейших вопросов, которые обсудят эксперты в рамках форума "Сообщество", который состоится 26–27 сентября в одном из самых значимых промышленных и культурных городов Тамбовской области — в наукограде Мичуринск. Тема форума — "Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и сельских территорий".

Отток людей из малых городов по большей части обусловлен отсутствием рабочих мест, подчеркивает заместитель председателя Комиссии ОП по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин.

"Мы затронем, в частности, вопрос рабочей занятости населения, поскольку это является главным фактором удержания людей в глубинке России. Малые города не развиваются так, как развиваются мегаполисы, и, на мой взгляд, причина тому — отсутствие работы. Мы также хотим обсудить, почему денег в бюджетах малых городов недостаточно и как обеспечить прорывной рост локальной экономики. И конечно, мы обсудим, достаточно ли форм государственной поддержки для малого бизнеса, поговорим о кооперациях между малым и крупным бизнесом и попытаемся найти новые решения, которые могли бы способствовать серьезному росту экономики малых городов", — пояснил Семин.

По словам эксперта, в настоящее время в России прослеживается сильное неравенство в территориальном развитии: крупные города укрупняются, малые города убывают. "Нам нужно остановить эту тенденцию, нужно сделать ставку на малые города как на наиболее комфортные населенные пункты для проживания людей", — считает Семин.

Регистрация на форум для участников и СМИ открыта по ссылке: форумсообщество.рф/мичуринск.

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

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