Объявлены лауреаты ХII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

Санкт-Петербург, 16 сентября. В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и призеров ХII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. "Сегодня мы завершаем конкурс, который занимает огромное место в ряду событий, посвященных 80-летию великой русской певицы Елены Образцовой, – отметила на церемонии директор конкурса и Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко. – За эти восемь дней мы услышали 165 голосов молодых певцов из разных стран. Это был настоящий праздник музыки – звучали оперные арии, романсы композиторов разных эпох".

Международное жюри приняло решение главный приз конкурса – Гран-при – не присуждать. Лауреатами всех трех премий конкурса стали россияне. Первой премии (500 000 рублей) удостоен Дзамболат Дулаев, он же был награжден специальной премией "За лучшее исполнение камерного вокального произведения русского композитора XIX–XX вв." (за исполнение романса Г. Свиридова "Богоматерь в городе"). Вторую премию (350 000 рублей) завоевал Сергей Севастьянов. Певец также был удостоен специальной премии за лучшее исполнение камерного вокального произведения западноевропейского композитора XIX–XX вв." (за исполнение песни Ф. Шуберта "Двойник"). Третью премию (250 000 рублей) международное жюри присудило Оксане Секериной (Майоровой). Певица завоевала также приз зрительских симпатий, специальный приз от радио "Орфей" – статуэтку Орфея и возможность участия в одной из программ радиостанции – и получила меховое изделие от дизайнера одежды Елены Образцовой Клавдии Завьяловой.

Россияне Самира Галимова, Эльза Исламова, Сергей Кузьмин и Мария Солдатенкова, казахстанцы Станислав Ли и Азат Малик, узбекистанец Асылбек Пиязов и молдаванка Анна Кучерявый стали дипломантами конкурса.

Премию "За лучшее исполнение произведения из репертуара Елены Образцовой" получила россиянка Мария Солдатенкова. Специальную премию "За лучшее исполнение арии из оперы итальянского композитора XVIII–XIX вв." присудили Азату Малику. Певец также был удостоен премии "Лучшему баритону конкурса" от Международного фонда "Серж Меценат" (Монголия).

Специальные призы сразу от двух театров – Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Московского театра "Новая Опера" им. Е.В. Колобова, дающие право на выступление в спектаклях, получил Сергей Кузьмин. Акылбек Пиязов был удостоен специального приза "Выступление в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" под руководством Д. Бертмана", а также специальной премии "Чистый голос" от компании "Буарон".

Анна Кучерявый стала обладательницей специальной премии "За лучшее исполнение русского произведения зарубежным исполнителем" от фонда "Серж Меценат" и специальной премии Культурного центра Елены Образцовой. Специальная премия от Благотворительного фонда Елены Образцовой вручена Станиславу Ли. Специальную премию от председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макарова завоевал Леонтий Сальенский (Россия).

Лучшими концертмейстерами конкурса стали Алсу Барышникова и Елизавета Дмитриева. Приз от Академии молодых оперных певцов Мариинского театра "Лучший концертмейстер конкурса" был вручен Марии Черновой художественным руководителем Академии и членом жюри конкурса Ларисой Гергиевой.

Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" при поддержке Фонда президентских грантов и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Информационное агентство "ТАСС" – генеральный информационный партнер конкурса.

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