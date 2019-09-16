Губернатор Тюменской области высоко оценил экспортный потенциал заводоуковских предприятий

ТАСС, 16 сентября. Предприятия-экспортеры в Тюменской области, работающие в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", получат комплексную поддержку региональных властей. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Заводоуковский городской округ губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщают в пресс-службе главы региона.

"В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" перед предприятиями региона стоят очень серьезные и амбициозные задачи по увеличению объемов поставок тюменской продукции на зарубежные рынки. Предприятия-экспортеры получат нашу комплексную поддержку", – приводят там слова Моора.

Губернатор отметил, что Заводоуковский городской округ обладает серьезным экспортным потенциалом. "Заводоуковский маслозавод уже сегодня экспортирует рапсовое масло в различные страны. По большому счету предприятие может кратно увеличить объемы производства. Мы договорились о разработке программы двукратного увеличения экспорта масла. Для этого заводу будет оказана вся необходимая государственная поддержка", – отметил губернатор, посетив предприятие.

Производственные мощности завода позволяют перерабатывать 50 тыс. т сырья и производить до 20 тыс. т растительного масла и 28 тыс. т жмыха в год. Побочный продукт производства – жмых – предприятие реализует животноводческим хозяйствам, которые используют его на корм скоту.

Кроме того, глава региона побывал на единственном в РФ заводе по производству сетки для упаковки овощей из полиэтилена группы компаний ARANEO Group. Мощность предприятия – 5 млн единиц продукции в месяц. Заводоуковскую овощную сетку приобретают большинство крупных агрохолдингов и фермерских хозяйств России, Казахстана, Беларуси и других зарубежных стран.

"Производство овощной сетки было создано сравнительно недавно и активно работает на экспорт. Есть вопросы, связанные с сырьем. Пока предприятие перерабатывает вторсырье. Если же использовать первичное сырье, то объемы экспорта в Европу можно увеличить в разы. Для этого заводу потребуется господдержка", – отметил Моор.

В Тюменской области немало предприятий, которые готовы выходить на зарубежные рынки и наращивать экспорт своей продукции, сообщили в пресс-службе.