Экономический форум Россия – Африка посетят более 40 глав африканских государств

Москва, 16 сентября. Российский экспортный центр и Афрэксимбанк вновь объединят усилия с Фондом Росконгресс для организации мероприятий в формате Россия – Африка. Экономический форум, который пройдет 23–24 октября 2019 года в Сочи, станет продолжением дискуссий на тему российско-африканского сотрудничества в повестке российских мероприятий. Вслед за диалогом на полях ПМЭФ-2019, ежегодным собранием Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) и Экономической конференцией Россия – Африка в Москве первый Саммит и Экономический форум Россия – Африка лягут в основу дальнейшего развития взаимодействия между странами.

Мероприятия в Сочи станут самым масштабным событием в истории росийско-африканских отношений: более 40 глав африканских государств, 3000 участников, включая представителей бизнеса, политических элит и экспертов, соберутся на полях Саммита и Форума, чтобы определить ключевые приоритеты совместной деятельности на годы вперед.

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев прокомментировал предстоящий Экономический форум Россия – Африка: "С уверенностью можно отметить крайне высокие ожидания российской и африканской сторон от предстоящей встречи. Экономический форум в Сочи станет, действительно, беспрецедентным событием и фактически новой точкой отсчета для дальнейшего развития торговых отношений России и Африки. Наша общая ответственность как принимающей стороны – а РЭЦ является соорганизатором Форума – подготовить мероприятие так, чтобы выйти к африканским партнерам с конкретными предложениями и способствовать заключению ряда успешных экспортных контрактов".

По его словам, в этом году российский деловой мир имел возможность оценить огромный потенциал африканского континента. Этим летом Афрэксимбанк по приглашению российской стороны впервые за семь лет провел мероприятия Ежегодного собрания акционеров за пределами африканского континента – в Москве.

Председатель правления Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама отметил: "За последние два десятилетия товарооборот между Россией и Африкой вырос примерно в тринадцать раз – с $5 млрд в 2001 году до более чем $20 млрд в 2018. Впечатляющий рост отражает как растущий спрос, так и расширение географического охвата. Афрэксимбанк тесно сотрудничает с РЭЦ в целях информирования российских экспортеров и инвесторов о возможностях африканского рынка. Мероприятия Ежегодного общего собрания акционеров банка, прошедшие этим летом в Москве, – это часть наших усилий. Следующей важной вехой в этом направлении станет проведение российско-африканского Саммита совместно с Фондом Росконгресс".

С архитектурой программы Экономического форума Россия – Африка можно ознакомиться по ссылке .

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