Участников FINOPOLIS 2019 ждет насыщенная спортивная программа

Москва, 16 сентября. В дни работы Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 (9-11 октября) будут организованы спортивные мероприятия для участников. Гости форума смогут продемонстрировать свои спортивные навыки и поболеть за коллег.

Программу форума 9 октября откроет спортивный вечер . В ходе вечера участники смогут поиграть в мини-гольф, пляжный футбол и мини-футбол, пинг-понг, стритбол, а главным событием станет турнир по пляжному волейболу, в котором вместе с участниками форума сыграют профессиональные спортсмены. Вход на мероприятие – по бейджам участника Форума.

Традиционный финтех-забег на 5 км по набережной Олимпийского парка Сочи пройдет 10 октября. Старт забега – в 7:00. Зарегистрироваться на забег можно по ссылке .

После завершения деловой программы форума, 11 октября на льду спортивной арены "Шайба" состоится хоккейный матч между командами "ФИНОПОЛИС" и "Мир". В матче сыграют представители Банка России, Сбербанка, платежной системы "Мир" и других компаний – участников FINOPOLIS. Игра пройдет с участием профессиональных хоккеистов. Начало игры – в 19:30.

Подробности деловой и спортивной программ форума размещены на официальном сайте FINOPOLIS 2019 и в личном кабинете участника.

Организатор FINOPOLIS 2019 – Банк России. Оператор форума – Фонд Росконгресс.

Возрастная категория 6+.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 206 стран и территорий мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.