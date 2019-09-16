Еврейский музей покажет инсталляцию "Невавилонская библиотека"

Москва, 16 сентября. Еврейский музей и центр толерантности представляет инсталляцию Анны Наринской и Александра Бродского "Невавилонская библиотека", которая будет доступна для посетителей с 24 октября 2019 по 20 января 2020 года.

Название инсталляции отсылает к знаменитому рассказу Борхеса "Вавилонская библиотека", в котором говорится о фантастическом бесконечном расширяющемся хранилище текстов. Считается, что это описание предвосхитило сегодняшние электронные библиотеки.

"Невавилонская библиотека" – наоборот, памятник библиотеке в человеческом, даже домашнем смысле этого слова. Это библиотека, в которой все книги отобраны, прочитаны и перечитаны, оплаканы и обдуманы. Это проект, снова сводящий вместе эти составляющие того, что есть для нас "книга". Ее привлекательная предметность – тяжесть, блеск/матовость, цвет переплета, шелест страниц и их запах, та атмосфера спокойствия и зачарованности, которая неизбежно настигает человека, оказавшегося в наполненной книгами комнате. И, собственно, текст.

"Невавилонская библиотека" представляет собой тысячу книг – вернее, тысячу бумажных изданий книг – которые Анна Наринская прочитала и считает прекрасными. Там есть сказки, которые читали ей в детстве и которые она потом читала своим детям, сборники стихов, великие философские труды, главные мировые романы, поваренные книги и комиксы. То есть те книги, из чтения которых и складывается человеческая жизнь.

Александр Бродский помещает эти книги в оболочку, внутри которой создается отчасти таинственная атмосфера кроличьей норы, куда упала кэролловская Алиса (нора была заставлена книжными шкафами), а отчасти воспроизводится дух маленькой передвижной сельской библиотеки. Посетители могут брать книги в руки, листать, читать, переставлять в "своем" порядке.

Проект реализован при поддержке бизнесмена и основателя Благотворительного фонда "САФМАР" Михаила Гуцериева.

Автор идеи и куратор - Анна Наринская.

Художник - Александр Бродский.

Архитекторы – Надя Корбут, Кирилл Асс.

Возрастная категория 18+.