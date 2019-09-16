В Ярославле в шестой раз состоялся полумарафон "Золотое кольцо"

Ярославль, 16 сентября. В столице Золотого кольца 15 сентября более 7,5 тыс. профессиональных атлетов и бегунов-любителей встретились на Стрелке, чтобы пробежать шестой по счету Ярославский полумарафон.

В самом масштабном и многолетнем старте проекта "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу" приняли участие спортсмены в возрасте от четырех лет до 81 года из 56 регионов и 295 городов России, а также девяти стран мира: Азербайджана, Великобритании, Казахстана, Кипра, Китая, Коста-Рики, Латвии, США и Украины.

Спортсмены-любители преодолевали себя и соревновались друг с другом на дистанциях: 3 км, 10 км, 21,1 км, в том числе в командной эстафете – четыре этапа по 5.275 км или два по 10.550 км. А маленькие атлеты и спортсмены с ограниченными возможностями пробежали 300 и 600 м.

В торжественном открытии принимала участие многократная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр, российская легкоатлетка Олеся Зыкина. К Ярославскому полумарафону присоединились многие популярные беговые блогеры и амбассадоры проекта: Яна Батина, Вера Иванова, Алексей Востриков, Александра Булавинцева, Светлана Сирота, Екатерина Борзунова, Елена Семенова.

В рамках VI Ярославского полумарафона, при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики, в четвертый раз прошел официальный чемпионат России по полумарафону, где соревновались лучшие профессиональные российские атлеты. Старт был дан по системе гандикап: женщины стартовали раньше мужчин на 8 минут 30 секунд. Однако взять реванш за прошлый год в гандикапе мужчинам так и не удалось.

В результате абсолютную победу на чемпионате России по полумарафону одержала чемпионка Европы по бегу на 3 тыс. м Елена Коробкина, которая впервые в своей карьере выступила на дистанции 21,1 км, пробежав ее за 1 час 10 минут 27 секунд. Абсолютным чемпионом России среди мужчин, как и год назад, стал Артем Аплачкин с финишным временем 1 час 04 минуты 17 секунд.

Ярославский полумарафон считается единственным забегом в Центральной России, маршрут которого полностью проходит по историческому центру города, который является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, трасса полумарафона сертифицирована по всем стандартам международных организаций AIMS и IAAF.

Все атлеты на трассе были обеспечены пунктами с водой и спортивным питанием, поддержкой волонтеров и местных жителей на дистанции, а также горячим питанием на финише. Каждый спортсмен на финише был награжден оригинальной медалью забега и подарками от партнеров мероприятия.

Ярославский полумарафон сопровождался обширной концертно-развлекательной программой. В стартово-финишном городке на Стрелке работали интерактивные площадки, зоны тренировок, технологичные фотозоны, фудкорты, проходили различные розыгрыши и бесплатные мастер-классы. Также в рамках забега прошел крупный семейный фестиваль "Дети и спорт – будущее России", на котором были представлены более 20 физкультурных и спортивных площадок, в том числе интерактивные зоны для детей с ограниченными возможностями здоровья, где каждый мог испытать свои силы и получить мастер-классы от опытных тренеров и спортсменов.

Абсолютным победителем Ярославского полумарафона стал Константин Соколов, который пробежал 21,1 км за 1 час 10 минут 26 секунд, сделав подарок на собственное 30-летие. Татьяна Вуколова с результатом 1 час 27 минут 15 секунд стала лучшей среди девушек.

Прошедший Ярославский полумарафон "Золотое кольцо" вновь запомнится участникам как самым масштабный по численности и уровню организации старт серии "Бегом по Золотому кольцу – 2019". Следующий этап проекта состоится в древнейшем городе Золотого кольца – Ростове: 29 сентября 2019 года стартует полумарафон "Ростов Великий".

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